De Pergamino a los famosos: ¿Quién es el kinesiólogo que atiende a Mario Pergolini?

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Pergamino

El profesional pergaminense fue mencionado por Mario Pergolini en la emisión de este jueves de “Otro Día Perdido”, donde el conductor contó con humor que atraviesa un tratamiento por molestias en su espalda y que está a cargo de Pablo Citro.

Hay nombres que vuelven a aparecer en Pergamino aunque sus protagonistas lleven muchos años lejos de la ciudad. Es el caso de Pablo Horacio Citro, kinesiólogo pergaminense que desarrolló su carrera profesional en Buenos Aires y que este jueves volvió a quedar ligado a su ciudad natal a partir de una mención en televisión.

El dato llegó de la mano de Mario Pergolini. Al comienzo de la emisión de su programa “Otro Día Perdido”, el conductor contó que atraviesa un tratamiento por molestias y dolencias en la espalda y, entre comentarios realizados con su habitual tono humorístico sobre las prácticas de los kinesiólogos, reveló que quien lleva adelante su tratamiento es justamente Pablo Citro.

La referencia puso nuevamente en escena la trayectoria de este profesional nacido y criado en Pergamino, que hace más de 20 años decidió instalarse en la ciudad de Buenos Aires para continuar su desarrollo laboral y que, con el paso del tiempo, logró construir un recorrido profesional que lo llevó a atender a personas de diferentes ámbitos.

Un pergaminense que hizo carrera en Buenos Aires Citro creció en una casona ubicada en la intersección de Florida y Rivadavia y cursó sus estudios secundarios en el Colegio Normal y en el Comercial nocturno. Desde joven estuvo muy vinculado al deporte: jugó al básquetbol en el Club Gimnasia y Esgrima de Pergamino y también se formó como profesor de tenis.

El deporte ocupó un lugar importante en sus primeros años y, luego de terminar la secundaria, incluso tuvo una experiencia vinculada al pádel que lo llevó a vivir durante dos años en Tierra del Fuego representando a Argentina.

Pero el camino profesional tomó posteriormente otro rumbo. Citro se trasladó a Rosario para estudiar kinesiología y luego decidió continuar su formación en Córdoba.

Allí completó cinco años de estudios y obtuvo el título de licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, para luego sumar una especialización como deportólogo de alto rendimiento.

Con ese recorrido, llegó a Buenos Aires dispuesto a comenzar una nueva etapa profesional.

Golpear puertas La llegada a la Capital Federal implicó empezar prácticamente desde cero. Uno de los primeros lugares que le abrió sus puertas fue el Hospital Alemán, institución que terminó teniendo un papel fundamental en su carrera.

El vínculo comenzó a partir de una presentación personal junto a sus padres ante el área de Kinesiología del hospital. El encuentro con la jefa del servicio, la doctora Susana Gagliardi, permitió que días después comenzara a desempeñarse allí.

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En aquella etapa también tuvo un papel destacado el doctor Carlos Tártara y la comunidad judía, a quienes Citro reconoció por haberle brindado la posibilidad de incorporarse al ámbito profesional.

El Hospital Alemán se convirtió así en uno de los espacios centrales de su trayectoria en Buenos Aires y desde allí se abrió, además, la posibilidad de participar de un proyecto relacionado con el cuerpo diplomático y las embajadas.

El kinesiólogo de los embajadores Hace alrededor de 15 años, Citro fue convocado para formar parte de un equipo de profesionales destinado a brindar atención al cuerpo diplomático y a representantes de diferentes embajadas en Buenos Aires.

La propuesta lo vinculó con profesionales y representantes de países como Rusia, India, Uruguay, Tailandia, Haití, Arabia, Colombia, Brasil y Canadá, entre otros.

La tarea implicó mucho más que la aplicación de conocimientos profesionales. El contacto con integrantes del cuerpo diplomático también exigió un especial cuidado en el trato y en la conducta profesional.

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Ahora, el tratamiento de Mario Pergolini A esa historia profesional se suma ahora un nombre conocido por millones de argentinos: Mario Pergolini.

El conductor mencionó a Citro este jueves al contar en “Otro Día Perdido” que atraviesa un tratamiento por molestias en la espalda. Con humor, hizo referencia a las prácticas y recursos que forman parte del trabajo cotidiano de los kinesiólogos y señaló que su tratamiento está a cargo del profesional pergaminense.

La mención resulta significativa no solo por la popularidad del conductor, sino porque vuelve a poner en primer plano una trayectoria que se construye lejos de Pergamino, pero que mantiene un vínculo con la ciudad de origen.