Cinco años en casa: el Vacunatorio José Caggiano consolida su lugar como referente de la salud de Pergamino

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Pergamino

El espacio municipal de avenida Marcelino Ugarte 220 cumplió cinco años desde su inauguración como sede propia. El lugar fue creado especialmente para brindar atención y vacunación.

El Vacunatorio Municipal José Caggiano atraviesa un aniversario que excede la fecha de una inauguración. Hace cinco años comenzó a funcionar en su actual sede de avenida Marcelino Ugarte 220, un espacio propio que fue pensado y acondicionado especialmente para brindar el servicio de vacunación y que permitió al Municipio dejar atrás el pago de un alquiler.

En el marco de esta fecha, el intendente Javier Martínez visitó las instalaciones para saludar al equipo de vacunadores, luego de celebrarse el Día del Vacunador, y compartir con ellos una jornada de trabajo. El encuentro permitió poner en valor tanto la trayectoria del vacunatorio como la tarea cotidiana que se desarrolla en este lugar.

La sede actual fue inaugurada hace cinco años en el marco del programa municipal Alquiler Cero, impulsado por la gestión de Martínez. La decisión permitió que el Municipio pasara a contar con un espacio propio, diseñado específicamente para las necesidades de un vacunatorio y destinado a una función sanitaria que alcanza a personas de todas las edades.

Una tarea esencial Durante su recorrida, Martínez destacó el trabajo de quienes integran el equipo y puso el acento en la importancia de contar con una sede propia y confortable para recibir a quienes necesitan acceder a una vacuna.

“Hoy vine a saludar al equipo, los vacunadores de nuestro vacunatorio municipal José Caggiano, que acaba de cumplir cinco años de vida. Un doble mérito para la gestión: primero, porque fue parte de Alquiler Cero y hoy lo tenemos en un lugar propio; y segundo, porque los vecinos que se acercan son muy bien atendidos en un lugar muy confortable”, señaló el Intendente.

En ese sentido, la actual sede representa un cambio significativo respecto de la etapa anterior, ya que permitió disponer de un inmueble perteneciente al Municipio y especialmente preparado para esta prestación. Las condiciones de comodidad, seguridad y accesibilidad forman parte de las características de un espacio por el que diariamente transitan personas que concurren para recibir sus vacunas.

Martínez también aprovechó la oportunidad para reconocer a quienes hicieron posible la concreción del proyecto. “Felicitaciones a nuestro personal y al equipo que en su momento trabajó para que esto sea una realidad”, expresó.

Diez años de trayectoria Si bien el aniversario que se conmemora corresponde a los cinco años de funcionamiento en el actual edificio, la historia del Vacunatorio José Caggiano en Pergamino se extiende durante una década.

Desde hace diez años el espacio forma parte de la estructura sanitaria municipal y, durante la última mitad de ese recorrido, desarrolla su actividad en Ugarte 220. Allí también funciona la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio de Pergamino, desde donde se llevan adelante tareas vinculadas con la prevención y el seguimiento de enfermedades.

La secretaria de Salud, Erica Períes, explicó que la importancia del lugar no se limita exclusivamente a la aplicación de vacunas.

“En este lugar funciona la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones del Municipio de Pergamino. Además de aplicar las vacunas, acá también se informan las enfermedades de notificación obligatoria, que es tan importante para cuidar la salud de los pergaminenses”, explicó.

De esta manera, el vacunatorio constituye un espacio desde el cual se articulan distintas acciones relacionadas con la prevención y la vigilancia sanitaria. Allí se imparten las normas y medidas de acción correspondientes frente a la notificación de Enfermedades de Denuncia Obligatoria y se pone en marcha el Programa de Inmunizaciones.

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Vacunas para toda la vida Una de las características centrales del Vacunatorio José Caggiano es el amplio universo de personas al que está destinado. En sus instalaciones se aplican vacunas correspondientes a todas las etapas de la vida: recién nacidos, niños, adolescentes, adultos, embarazadas y adultos mayores.

La atención no se circunscribe únicamente a los habitantes de Pergamino. El vacunatorio también recibe a personas provenientes de distintos puntos de la región y del país, consolidando su función como un espacio de referencia para quienes necesitan acceder a determinadas vacunas.

Entre las prestaciones que allí se realizan se encuentra la vacunación contra la Fiebre Amarilla. Asimismo, ocupa un lugar especialmente relevante la vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, una prestación de particular importancia para toda esta zona.