LALCEC San Nicolás ofrece mamografías gratuitas para detectar a tiempo el cáncer de mama
La institución brinda mamografías sin costo durante todo el año a mujeres sin obra social o con dificultades económicas.
LALCEC de la ciudad de San Nicolás sostiene durante todo el año un servicio gratuito de mamografías destinado principalmente a mujeres sin obra social y con dificultades económicas. La institución otorga alrededor de 40 turnos mensuales y remarca la importancia de acceder a controles que permitan detectar posibles alteraciones de manera temprana.
Mamografías gratuitas durante todo el año en San Nicolás
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) cuenta con una sede en calle Mitre 339, donde ofrece mamografías sin costo a personas que no tienen cobertura médica o atraviesan dificultades económicas.
Las mas leidas de San Nicolás
Copa País: San Nicolás venció a Chacabuco y quedó bien parado para la revancha
San Nicolás: El Obispado difundió la agenda de septiembre por el aniversario de la Virgen del Rosario
San Nicolás tendrá su segunda edición del Festival de Jazz el 3 y 4 de octubre
San Nicolás: El Hospital San Felipe suma 21 nuevos residentes en distintas especialidades
San Nicolás: Eleonora Mangialavori sumó tres podios para Belgrano en el Open Master de Natación
Desde la institución explicaron que actualmente se entregan unos 40 turnos por mes. Si bien el estudio es gratuito, se solicita una pequeña colaboración, que actualmente ronda los $5.000, destinada a contribuir con los costos de funcionamiento.
Para solicitar un turno, las interesadas pueden acercarse personalmente a la sede de Mitre 339 o comunicarse telefónicamente al 4422207.
LALCEC San Nicolás sostiene servicios de prevención
LALCEC desarrolla tareas vinculadas con la prevención y detección de distintos tipos de cáncer desde 1963. A lo largo de más de seis décadas, la institución incorporó prestaciones destinadas especialmente a personas que no cuentan con obra social.
Además de las mamografías y la atención vinculada con patología mamaria, en la sede local se realizan estudios como PAP y colposcopia, controles de CROM bucal y próstata y atención psicológica.
Para acceder a estas prestaciones se solicita un bono de colaboración destinado a cubrir gastos de insumos y mantenimiento, según explicaron desde la institución.
La importancia de detectar el cáncer de mama a tiempo
El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes en Argentina y las posibilidades de tratamiento están estrechamente relacionadas con el momento en que se detecta la enfermedad.
De acuerdo con los datos difundidos por LALCEC, la detección temprana puede alcanzar una supervivencia del 90%, mientras que en los casos avanzados ese porcentaje desciende considerablemente. La información también advierte que una parte de los diagnósticos se produce cuando la enfermedad ya presenta metástasis.
Aunque el riesgo aumenta después de los 50 años, el cáncer de mama también puede presentarse en mujeres más jóvenes. Por ese motivo, la institución destaca la importancia de sostener los controles médicos y realizar los estudios recomendados por los profesionales.
En este contexto, el servicio gratuito de LALCEC San Nicolás busca facilitar el acceso a la mamografía y contribuir a que las mujeres que no cuentan con cobertura médica puedan realizar sus controles preventivos.