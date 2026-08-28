San Nicolás tendrá su segunda edición del Festival de Jazz el 3 y 4 de octubre

> San Nicolás tendrá su segunda edición del Festival de Jazz el 3 y 4 de octubre

San Nicolás

La ciudad volverá a recibir a destacados músicos nacionales, regionales y locales con dos jornadas de conciertos gratuitos en cinco espacios.

La ciudad de San Nicolás se prepara para vivir la segunda edición de su Festival de Jazz, que se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre con conciertos gratuitos en cinco espacios de la ciudad. La propuesta reunirá a destacados artistas nacionales, músicos locales y representantes de la región, bajo la dirección artística de Nico Sorin.

El encuentro, declarado de Interés Municipal y organizado por EDEN y la Municipalidad de San Nicolás, tendrá como escenarios al Teatro Municipal, la Casa del Acuerdo, el Colegio de Abogados, Villa Rocca y Esquina Menchaca.

La entrada será libre y gratuita para todos los conciertos, hasta completar la capacidad de cada uno de los auditorios. La iniciativa busca consolidarse como una propuesta anual que combine música, cultura y turismo y que convoque tanto al público de San Nicolás como a visitantes de otras localidades.

Festival de Jazz de San Nicolás: artistas y escenarios La programación incluye una importante presencia de artistas de reconocimiento nacional y músicos de San Nicolás y la región. Entre los nombres anunciados aparecen Escalandrum, Julieta Rada Trío, Argentum, Mariano Loiácono, Hernán Jacinto, Julia Moscardini, Sebastián Peycere, Alfredo Storti, Groove Fandango, Germen Eléctrico, Pájaro de Fuego y Mat Alba.

La segunda edición tendrá además un significado especial por coincidir con el centenario del nacimiento de Miles Davis, una de las figuras centrales de la historia del jazz. En ese marco, dos de las presentaciones estarán especialmente dedicadas a su obra.

Mariano Loiácono ofrecerá un tributo a Miles Davis el sábado 3 a las 19:00 en el Teatro Municipal, mientras que Hernán Jacinto realizará su homenaje el domingo 4 a las 17:30 en la Casa del Acuerdo.

La programación del sábado 3 de octubre La primera jornada comenzará a las 13:00 en Esquina Menchaca con la presentación de Germen Eléctrico, de Ramallo. A las 16:00, Julia Moscardini Cuarteto actuará en el Colegio de Abogados, con Julia Moscardini, Ernesto Jodos en piano, Santiago Lamisovski en contrabajo y Sergio Verdinelli en batería.

A las 17:30 será el turno de Sebastián Peycere Trío en la Casa del Acuerdo. Luego, a las 19:00, Mariano Loiácono llegará al Teatro Municipal con su tributo a Miles Davis.

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La actividad continuará a las 21:00 en el Teatro Municipal con Julieta Rada Trío, acompañada por Hernán Jacinto en piano y Juan Chiavassa en batería.

El cierre de la primera jornada será a la medianoche en Villa Rocca, donde se presentará Pájaro de Fuego.

El domingo 4 de octubre habrá más conciertos gratuitos La segunda jornada comenzará a las 14:00 en Esquina Menchaca con Alfredo Storti Cuarteto, representante de San Nicolás. A las 16:00, Groove Fandango, también de la ciudad, se presentará en el Colegio de Abogados.

A las 17:30, Hernán Jacinto ofrecerá en la Casa del Acuerdo su tributo a Miles Davis. Más tarde, a las 19:00, la programación se trasladará al Teatro Municipal para recibir a Argentum, formación integrada por Urquiza, Giunta, Cavalli, Romero y Carmona.

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A las 21:00 será el turno de Escalandrum, que presentará “Piazzolla 74” en el Teatro Municipal. Finalmente, Mat Alba cerrará la segunda edición del Festival de Jazz a la medianoche en Villa Rocca.

La realización del festival también recupera parte del vínculo histórico de San Nicolás con el género. En 1979, el reconocido pianista Bill Evans ofreció un concierto en la ciudad, un antecedente que forma parte de la historia que acompaña esta nueva propuesta cultural.