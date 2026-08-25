San Nicolás: Murió Raúl Ventimiglia, histórico expiloto y comerciante de la ciudad nicoleña

San Nicolás

El “Negro” Ventimiglia tenía 83 años. Fue protagonista de distintas categorías del automovilismo zonal y nacional y tuvo una reconocida trayectoria comercial en San Nicolás.

25 de agosto de 2026 a las 11:23 a. m.

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Raúl Alberto Ventimiglia, conocido como el “Negro”, murió a los 83 años. El reconocido expiloto y comerciante de la ciudad de San Nicolás permanecía internado en la UOM tras sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico. Su trayectoria estuvo marcada por décadas de participación en el automovilismo y por su actividad comercial.

Raúl Ventimiglia y su trayectoria en el automovilismo Ventimiglia nació el 8 de abril de 1943 en Casilda y llegó a San Nicolás durante su juventud, cuando su padre, Santiago Ventimiglia, desarrollaba una actividad comercial vinculada a la venta de automóviles.

En la ciudad comenzó a construir una extensa trayectoria vinculada al deporte motor. Sus primeros pasos fueron en el karting y posteriormente debutó al volante de un Renault Gordini.

A lo largo de los años compitió en numerosas categorías zonales y nacionales, entre ellas TC del 27, Jeep 4, TC 2000 Santafesino, Turismo Anexo J, Fiat 128, Renault 12, Fórmula 1 Mecánica Argentina y Turismo Internacional.

En el TC del 27 participó de competencias disputadas en caminos rurales del norte bonaerense y el sur santafesino, entre ellas las tradicionales 24 Horas de Santa Teresa. En San Nicolás protagonizó además una recordada rivalidad deportiva con Juan Ignacio Caligaris, aunque ambos mantuvieron una relación de amistad fuera de las pistas.

Competencias nacionales y una recordada rivalidad deportiva En 1972, Ventimiglia y Caligaris compartieron un Gran Premio junto con Félix Defelippo, los tres al volante de automóviles Renault 12. La competencia deportiva entre los pilotos quedó como uno de los recuerdos destacados de aquella época del automovilismo nicoleño.

El “Negro” también compitió en Córdoba, incluyendo distintas pruebas de montaña, y posteriormente llegó a la Mecánica Nacional Fórmula 1. Allí se midió con reconocidos pilotos como Mauricio García, Ramón Requejo, Jorge Omar del Río, Orlando Sotro, Jorge Ternengo, Jorge Bianchi, Edgardo Lavari, Osvaldo Massei y Miguel De Guidi.

En esa categoría consiguió un sexto puesto y llegó a disputar posiciones de vanguardia en competencias realizadas en Chaco y en el óvalo de Rafaela.

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También fue parte de la inauguración del autódromo de Resistencia, actualmente denominado Santiago “Yaco” Guarnieri. La apertura del circuito tuvo lugar el 24 de junio de 1979, con la presencia de Juan Manuel Fangio y José Froilán González. En aquella jornada se disputó una competencia de Mecánica Argentina Fórmula 1 que tuvo como ganador a Mauricio García.

Su vínculo con el automovilismo no se limitó a su propia carrera. Ventimiglia también acompañó a jóvenes pilotos que daban sus primeros pasos en el deporte motor, entre ellos su hijo Santiago, quien compitió en karting y Fórmula Renault.

La trayectoria comercial de Ventimiglia en San Nicolás Paralelamente a su actividad deportiva, Raúl Ventimiglia desarrolló una extensa trayectoria comercial en San Nicolás, especialmente vinculada con la venta de motocicletas.

Tuvo distintos negocios en la ciudad y uno de sus locales funcionó durante años en la esquina de Rivadavia y avenida Falcón. Su actividad tuvo especial crecimiento durante el período en que los ciclomotores y las motocicletas comenzaron a ganar una fuerte presencia entre los vecinos.

Con el paso del tiempo, su hijo Santiago continuó ligado al rubro y desarrolló su propia actividad comercial, prolongando así una historia familiar vinculada al comercio y al mundo de los motores.