> Zárate: largas filas en la Oficina de Empleo municipal para buscar trabajo y dejar CV

Zárate

Decenas de personas se acercaron a la Oficina de Empleo de Zárate para entregar sus currículums y consultar por oportunidades laborales.

La búsqueda de empleo volvió a mostrar una escena que hacía años no se observaba con tanta intensidad en Zárate. Decenas de personas se concentraron en la Oficina de Empleo municipal para presentar sus currículums, consultar por búsquedas laborales y conocer las oportunidades disponibles en la ciudad.

La fila en la Oficina de Empleo de Zárate La dependencia funciona en Rómulo Noya 868, dentro de la galería CADU, y depende de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Zárate. Durante las últimas jornadas, una importante cantidad de vecinos se acercó personalmente para dejar su CV y consultar sobre posibles puestos de trabajo.

La presencia de numerosas personas en el lugar generó una imagen que, según se señaló, no se veía de manera tan marcada desde hacía varios años. La fila estuvo integrada por vecinos que buscan incorporarse al mercado laboral y aguardan ser contactados ante la aparición de una oportunidad.

Cómo registrarse para acceder a búsquedas laborales Además de la atención presencial, la Oficina de Empleo cuenta con una plataforma digital para que los vecinos puedan cargar sus datos y currículum vitae. A través de empleo.zarate.gob.ar, quienes buscan trabajo pueden registrarse y quedar incorporados a la base de postulantes.

La herramienta permite realizar el trámite sin necesidad de concurrir personalmente a la dependencia municipal. Sin embargo, la concurrencia presencial continúa siendo una alternativa elegida por quienes prefieren conocer de primera mano las búsquedas disponibles y realizar consultas antes de dejar su documentación.

Una postal que refleja la demanda de empleo La cantidad de personas que se acercaron a la Oficina de Empleo constituye una postal de la situación laboral que atraviesan numerosos vecinos de Zárate. La búsqueda de una oportunidad lleva a muchos a recurrir a los canales municipales disponibles para intentar acceder a un puesto.