> Zárate: Bayer presentó nuevas tecnologías para mejorar los rendimientos y la productividad agrícola

Zárate

La compañía reunió a 150 asesores y presentó soluciones para reducir brechas de rendimiento, controlar plagas y enfermedades.

Más de 150 técnicos y asesores agrícolas participaron del primer AgroBayer Forum, donde Bayer Zárate presentó nuevas tecnologías de protección de cultivos y herramientas para mejorar los rendimientos. El encuentro permitió analizar las principales brechas productivas de la Argentina y debatir estrategias frente a los desafíos climáticos, sanitarios y tecnológicos.

Bayer analizó las brechas de rendimiento en los cultivos El encuentro se desarrolló durante dos jornadas en el Hotel Hilton de Pilar y reunió a especialistas y asesores de distintas regiones productivas del país. El objetivo fue intercambiar experiencias y analizar las principales limitantes que afectan a los sistemas agrícolas.

Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur, destacó el papel de la innovación y el conocimiento para aprovechar el potencial de la agricultura argentina.

“Estamos viendo un cambio en la manera de pensar el negocio agrícola en Argentina. Con el rendimiento y la productividad nuevamente en el centro de la conversación, la innovación vuelve a ocupar un rol protagónico”, señaló.

Durante las exposiciones también se abordaron las brechas de rendimiento que atraviesan cultivos como el maíz. Octavio Caviglia, investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Entre Ríos, advirtió que los rindes de maíz permanecen prácticamente estancados desde hace 25 años en las principales zonas productivas.

Entre los factores que explican esa situación mencionó el clima, la disponibilidad de agua, la fertilidad y calidad de los suelos, la sanidad, la nutrición, la densidad y la elección de genotipos.

El especialista remarcó que innovar no siempre significa incorporar una nueva tecnología, ya que una parte importante de las diferencias de rendimiento puede explicarse por deficiencias en la aplicación de herramientas que ya están disponibles.

Nuevas soluciones para enfermedades y plagas El escenario climático previsto para una campaña con condiciones asociadas a El Niño también ocupó un lugar central en las exposiciones. La mayor humedad puede favorecer la aparición de enfermedades fúngicas y aumentar la presión sanitaria sobre los cultivos.

En este contexto, Leticia Borghi, gerente técnica de Fungicidas, Tratamiento de Semillas y Biológicos de Bayer Cono Sur, presentó Iblon Pro®, un fungicida de triple acción desarrollado a partir de Isoflucypram, combinado con Prothioconazole y Trifloxistrobin.

La solución fue desarrollada para el control de enfermedades foliares, como royas y manchas, en trigo, cebada, soja y maní.

En materia de insectos, los especialistas pusieron el foco en la expansión de Spodoptera frugiperda, conocida como cogollero del maíz. La experiencia registrada en Brasil y el avance de casos de resistencia a determinadas herramientas de control plantean la necesidad de fortalecer el monitoreo y utilizar estrategias que permitan preservar la eficacia de los insecticidas.

En esa línea, Bayer presentó Vayego®, basado en la molécula tetraniliprole. Argentina se convirtió en el primer país de América Latina donde se lanzó esta tecnología.

Según explicó Marcelo Morris, gerente técnico de Protección de Cultivos de Bayer Cono Sur, uno de sus principales atributos es la velocidad de acción, que permite detener rápidamente el consumo de la plaga y reducir el daño sobre las hojas. Además, presenta una residualidad de entre 7 y 10 días.

PRECEON® propone una nueva forma de producir maíz Otra de las novedades presentadas durante el AgroBayer Forum fue PRECEON®, un sistema de precisión para maíz de baja estatura que combina genética, recomendaciones agronómicas, soporte técnico y herramientas digitales.

El desarrollo comenzó en 2017 y avanzó mediante evaluaciones realizadas junto a productores de diferentes regiones. La propuesta se estructura sobre tres pilares: rendimiento, protección y accesibilidad.

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Mariana Robles, consultora técnica de Bayer, explicó que los híbridos PRECEON® buscan ofrecer rendimientos competitivos frente a otros materiales del mercado. El primer híbrido presentado es PR125-10TRE, orientado a ambientes de más de 90 quintales por hectárea y especialmente a siembras tardías.

La menor altura de las plantas apunta a mejorar la resistencia al vuelco y al quebrado y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de ingreso al lote en etapas avanzadas del cultivo para realizar aplicaciones de fertilizantes o fungicidas.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Luis Offa, director de Marketing para el negocio de Protección de Cultivos de Bayer Latam, quien presentó el portafolio de innovación de la compañía previsto para la próxima década.