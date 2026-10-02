> Zárate: Tatuajes, música y shows, la ciudad se prepara para una nueva Convención Internacional

Zárate

El encuentro reunirá a más de 150 tatuadores y artistas durante el sábado y domingo, con entrada libre y gratuita en el Negro de la Riestra.

Zárate se prepara para recibir este fin de semana una nueva edición de la Convención Internacional de Tatuadores, un encuentro que combinará tatuajes, arte, música y espectáculos. La 12ª edición se desarrollará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Negro de la Riestra, con entrada libre y gratuita.

Convención Internacional de Tatuadores en Zárate La propuesta tendrá lugar en el espacio ubicado en la intersección de H. Yrigoyen y Costanera, donde durante ambas jornadas se concentrarán tatuadores, artistas y público de distintas localidades.

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Zárate, la convención contará con la participación de más de 150 artistas del tatuaje, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la programación cultural prevista para este fin de semana.

El evento fue presentado como una propuesta artística y cultural abierta a toda la comunidad, con actividades destinadas tanto a quienes tienen interés específico por el mundo del tatuaje como a quienes quieran acercarse para disfrutar de las distintas expresiones artísticas.

Dos jornadas con tatuajes, música y espectáculos La 12ª Convención Internacional de Tatuadores Zárate 2026 se desarrollará durante dos días consecutivos, con una programación que se extenderá desde el mediodía hasta la noche.

El horario previsto será de 12 a 23 horas tanto el sábado 3 como el domingo 4 de octubre, lo que permitirá recorrer el espacio y participar de las diferentes propuestas a lo largo de toda la jornada.

Entre las actividades anunciadas se encuentran las exposiciones de tatuajes en vivo, una de las principales características de este tipo de encuentros, que permitirá al público observar de cerca el trabajo de los artistas participantes y conocer diferentes estilos y técnicas.

La agenda también incluirá presentaciones de bandas musicales, shows y otras expresiones artísticas, con una propuesta que buscará generar un espacio de encuentro alrededor del arte y la cultura urbana.

Entrada gratuita y propuesta para toda la familia La Municipalidad de Zárate informó que el acceso a la convención será libre y gratuito, por lo que no será necesario adquirir entradas para participar de las actividades programadas durante el fin de semana.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y propone una alternativa para disfrutar de dos jornadas con diferentes disciplinas artísticas en un mismo espacio.