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El Municipio de Zárate asesoró a trabajadores de Toyota sobre discapacidad

La Dirección de Discapacidad realizó una jornada en Toyota Argentina para informar sobre el CUD, prestaciones, beneficios y programas municipales.

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27 de septiembre de 2026 a las 10:14 a. m.
La actividad se realizó de manera articulada con el Área de Relaciones con la Comunidad de la compañía, a cargo de Patricia Di Renzo, y el área de Recursos Humanos.
Foto: enlacecritico.com

La Municipalidad de Zárate, a través de la Dirección de Discapacidad, realizó una jornada de atención y asesoramiento destinada a trabajadores de Toyota Argentina. La propuesta permitió acercar información y resolver consultas sobre el Certificado Único de Discapacidad, prestaciones, beneficios y programas municipales vinculados con la discapacidad.

Asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad

La actividad fue organizada de manera articulada con el Área de Relaciones con la Comunidad de Toyota Argentina, a cargo de Patricia Di Renzo, y el sector de Recursos Humanos de la compañía.

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Durante la jornada, profesionales de la Dirección de Discapacidad brindaron atención personalizada a los empleados que se acercaron para realizar consultas y conocer los recursos disponibles.

Uno de los principales ejes estuvo relacionado con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento que permite acreditar la discapacidad y acceder a distintos derechos y prestaciones contemplados por la normativa vigente.

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Información sobre prestaciones y programas municipales

Además de las consultas vinculadas con el CUD, los trabajadores pudieron recibir información sobre prestaciones, beneficios y programas municipales destinados a personas con discapacidad.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de acciones busca facilitar el acceso a información y orientar a los vecinos sobre los recursos existentes, acercando la atención de las distintas áreas a espacios donde desarrollan sus actividades cotidianas.

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La Dirección de Discapacidad depende de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Zárate y desarrolla distintas iniciativas destinadas a brindar acompañamiento y asesoramiento a personas con discapacidad y sus familias.

Trabajo conjunto entre el Municipio y las empresas

La jornada también se enmarcó en una estrategia de articulación entre el Estado municipal, empresas e instituciones de Zárate. El objetivo es generar canales que permitan acercar información y herramientas relacionadas con discapacidad a distintos sectores de la comunidad.

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En ese sentido, desde la Dirección de Discapacidad destacaron la importancia de sostener este tipo de espacios de atención y orientación fuera de las dependencias municipales, para facilitar el acceso a los servicios y programas disponibles.

La actividad desarrollada en Toyota Argentina constituye así una nueva instancia de vinculación entre el Municipio y el sector privado, con eje en el acceso a derechos, prestaciones y recursos para las personas con discapacidad.

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