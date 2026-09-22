Zárate: Comenzaron las obras para crear una nueva Plaza Inclusiva frente al CIC

Zárate

La Municipalidad de Zárate inició los trabajos para transformar la plaza ubicada frente al Centro Integrador Comunitario en un espacio inclusivo, con mobiliario adaptado y mejoras destinadas a garantizar la accesibilidad.

El Municipio de Zárate puso en marcha las obras para la remodelación de la plaza ubicada frente al Centro Integrador Comunitario (CIC), un espacio que será transformado en una nueva Plaza Inclusiva para la comunidad. El proyecto contempla distintas intervenciones destinadas a mejorar la accesibilidad y promover el uso del lugar por parte de vecinos de todas las edades.

Comenzaron los trabajos en la plaza del CIC de Zárate La primera etapa de la obra contempla el cercado total del sector que será intervenido y las tareas de movimiento de suelo necesarias para avanzar con la remodelación. Los trabajos comenzaron durante los últimos días y se extenderán durante varias semanas.

Desde la Municipalidad señalaron que el objetivo es convertir el actual espacio público en un lugar renovado, accesible y adaptado a diferentes necesidades, incorporando elementos que permitan una utilización más amplia por parte de la comunidad.

La intervención se encuentra a cargo de la Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, que lleva adelante las tareas iniciales para preparar el terreno donde se instalará el nuevo equipamiento.

Una plaza inclusiva diseñada a partir del diálogo con familias e instituciones La elección del lugar fue definida luego de distintos encuentros y conversaciones mantenidos por el intendente municipal con instituciones y familias de Zárate. Según se informó, esas instancias permitieron analizar las necesidades existentes y consensuar un sector considerado adecuado para desarrollar el proyecto.

La nueva Plaza Inclusiva contará con mobiliario adaptado y diferentes intervenciones destinadas a favorecer la accesibilidad. De esta manera, el proyecto busca que el espacio público pueda ser utilizado por una mayor cantidad de vecinos, incorporando criterios de integración desde su diseño.

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La iniciativa apunta además a generar un punto de encuentro para las familias y a sumar infraestructura adaptada dentro de la ciudad, en línea con una política de recuperación y renovación de espacios públicos.

La obra se financia con recursos municipales De acuerdo con lo informado por el Municipio, la construcción de la nueva plaza será financiada íntegramente con fondos municipales. Las tareas forman parte del plan de puesta en valor de espacios públicos que se desarrolla en distintos sectores del distrito.

En ese marco, la gestión municipal también lleva adelante intervenciones en otros puntos de Zárate, entre ellos la Costanera y la Plaza Italia. La remodelación frente al CIC se suma así a ese conjunto de obras destinadas a renovar espacios de uso comunitario.