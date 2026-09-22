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San Nicolás: El turismo religioso impulsa la ocupación hotelera en la ciudad antes del aniversario de la Virgen

La ciudad ya supera el 90% de ocupación hotelera y el sector espera alcanzar el 100% durante el 24 y 25 de septiembre, por el arribo de peregrinos.

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22 de septiembre de 2026 a las 10:50 a. m.
El acontecimiento Mariano moviliza año a año miles de fieles que buscan llegar a nuestra ciudad para acercarse a la Virgen del Rosario cada 25 de septiembre, en el día del aniversario de su aparición.
Foto: El Norte

El aniversario de la Virgen del Rosario volverá a generar un fuerte movimiento turístico en San Nicolás, con miles de peregrinos que llegarán durante los próximos días. Desde la Cámara Hotelera Gastronómica local señalaron que la ocupación ya supera el 90% y estiman que podría alcanzar el 100% durante las jornadas centrales.

San Nicolás se prepara para recibir a miles de peregrinos

El acontecimiento Mariano moviliza cada año a numerosos fieles que llegan a San Nicolás para visitar el Santuario y participar de las actividades vinculadas con el aniversario de la aparición de la Virgen del Rosario, que se conmemora el 25 de septiembre.

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Si bien el movimiento comienza varias semanas antes, las jornadas del 24 y 25 de septiembre concentran habitualmente la mayor cantidad de visitantes. A las peregrinaciones organizadas se suman personas que llegan de manera particular para acercarse al Santuario y recorrer distintos puntos de la ciudad.

Este año, el impacto de la celebración ya se refleja en la actividad hotelera. De acuerdo con la Cámara Hotelera Gastronómica de San Nicolás, la demanda de alojamiento para las fechas principales se encuentra por encima del 90%.

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La ocupación hotelera supera el 90% y esperan llegar al 100%

Desde la entidad destacaron el impacto que el acontecimiento Mariano tiene sobre la actividad turística local y señalaron que las reservas continúan avanzando a medida que se aproxima el aniversario.

“Ya estamos con más del 90 por ciento de ocupación y creemos que vamos a llegar al 100 por ciento”, indicaron desde la Cámara Hotelera Gastronómica de San Nicolás.

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La entidad remarcó además que el fenómeno no se limita al alojamiento. El arribo de peregrinos también genera un incremento en la actividad de restaurantes, comercios y distintos prestadores de servicios que reciben a quienes permanecen en la ciudad durante estas jornadas.

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Desde el sector sostienen que el acontecimiento Mariano representa desde hace años una fecha de relevancia para la economía local y constituye uno de los principales momentos del calendario turístico de San Nicolás.

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El movimiento turístico también alcanza a comercios y gastronomía

El turismo religioso genera un movimiento que se distribuye en diferentes sectores de la ciudad. Los visitantes que llegan para participar de las celebraciones necesitan alojamiento, pero también utilizan servicios gastronómicos, realizan compras y recorren distintos espacios durante su estadía.

Desde la Cámara Hotelera Gastronómica señalaron que semanas antes del 25 de septiembre ya comienza a observarse un mayor movimiento, debido a que no todos los peregrinos tienen la posibilidad de permanecer en San Nicolás durante el día del aniversario.

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En ese sentido, la llegada escalonada de visitantes permite que la actividad vinculada con el turismo religioso se extienda durante buena parte de septiembre, con un pico previsto para el 24 y 25.

La expectativa del sector está puesta ahora en las próximas jornadas, cuando se producirá la mayor concentración de fieles. Si se concreta el nivel de reservas previsto, los establecimientos hoteleros de San Nicolás podrían alcanzar una ocupación total, acompañando el movimiento que se espera en la gastronomía, el comercio y los servicios.

HoteleríaSan NicolásTurismoGastronomíaCiudad
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