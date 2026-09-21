El Turismo Carretera vuelve a San Nicolás: cuánto salen las entradas y qué promociones hay

> El Turismo Carretera vuelve a San Nicolás: cuánto salen las entradas y qué promociones hay

San Nicolás

La ACTC habilitó una promoción para asistir en grupo al Turismo Carretera en San Nicolás. El pack cuesta $150.000 e incluye cuatro accesos generales. La competencia será el 3 y 4 de octubre en el autódromo nicoleño, por la 12ª fecha del campeonato y segunda carrera de la Copa de Oro.

La venta anticipada de entradas para el Turismo Carretera en San Nicolás sumó una alternativa para quienes quieran concurrir en grupo. La plataforma oficial de la ACTC ofrece el pack Amigos 4×3, mediante el cual se pueden adquirir cuatro entradas generales por $150.000, pagando solamente tres accesos.

La propuesta se suma a las opciones que ya estaban disponibles para la fecha que se disputará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Autódromo de San Nicolás. El evento corresponderá a la 12ª fecha de la temporada y será la segunda competencia de la Copa de Oro.

Cuánto cuestan las entradas para el Turismo Carretera en San Nicolás La entrada General tiene un valor de $50.000, mientras que el acceso Preferencial con tribuna cuesta $120.000. En tanto, el nuevo pack Amigos 4×3 tiene un precio total de $150.000.

El paquete promocional contempla tres entradas generales de $50.000 y una cuarta sin cargo, por lo que representa una alternativa para quienes concurran en un grupo de cuatro personas.

También se informaron los valores correspondientes al estacionamiento dentro del predio: $25.000 para motos, $40.000 para vehículos livianos y $70.000 para vehículos pesados.

El público podrá ingresar al autódromo desde el viernes. La actividad deportiva comenzará el sábado con los entrenamientos y la clasificación, mientras que el domingo se desarrollarán las series y las competencias finales.

Entradas gratuitas y descuentos para jubilados en el TC La organización también estableció beneficios para determinados grupos. Los menores de hasta 10 años inclusive podrán ingresar sin pagar entrada cuando concurran acompañados por un adulto y presenten su DNI.

Las personas con discapacidad tendrán acceso bonificado al sector General mediante la presentación del certificado correspondiente y el DNI. Si el certificado indica que necesitan un acompañante por limitaciones motrices, esa persona también podrá ingresar sin cargo.

Por otra parte, los jubilados podrán acceder a un 50% de descuento en el sector General presentando el carnet de PAMI. El beneficio será válido únicamente para las entradas compradas en la puerta del autódromo y no para la venta anticipada.

Cuándo será la fecha del Turismo Carretera en San Nicolás El Turismo Carretera volverá a presentarse en el circuito de San Nicolás durante el primer fin de semana de octubre. La actividad comenzará el sábado 3 y continuará el domingo 4, cuando se disputarán las series y las carreras finales.

La competencia tendrá lugar en un momento relevante del campeonato, ya que será la 12ª fecha de la temporada y la segunda carrera de la Copa de Oro, etapa en la que los pilotos buscan sumar puntos para la definición del título.