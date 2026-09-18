La docente de San Nicolás, Pamela Díaz, fue condenada a tres años de prisión por los hechos de violencia en un jardín

> La docente de San Nicolás, Pamela Díaz, fue condenada a tres años de prisión por los hechos de violencia en un jardín

San Nicolás

La docente nicoleña recibió una pena de prisión condicional por 11 hechos de lesiones leves dolosas y fue inhabilitada por cuatro años para ejercer la docencia.

Pamela del Rosario Díaz, docente oriunda de la ciudad de San Nicolás, fue condenada a tres años de prisión condicional mediante un juicio abreviado por 11 hechos de lesiones leves dolosas vinculados con los casos de violencia denunciados en el jardín maternal “Manitos a la Obra”, de Villa Constitución.

Condena e inhabilitación para ejercer la docencia Según informó Sur Multimedios, la Justicia impuso a Díaz una pena de tres años de prisión condicional. Además, estableció una inhabilitación de cuatro años para ejercer la docencia o estar a cargo de menores.

Entre las reglas de conducta fijadas en el marco de la condena también se encuentra la prohibición de acercamiento a las víctimas. La resolución representa uno de los primeros avances judiciales en una causa que se inició a comienzos de 2026 y que involucró a seis mujeres vinculadas con el establecimiento.

Cómo comenzó la investigación por maltrato infantil La investigación se inició en enero, luego de que salieran a la luz registros audiovisuales realizados por auxiliares del jardín maternal “Manitos a la Obra”. En esas imágenes se observaban distintas situaciones de maltrato hacia niños que asistían al establecimiento.

A partir de la difusión de los videos, la Municipalidad de Villa Constitución dispuso la clausura preventiva del jardín y presentó una denuncia ante la Justicia. Posteriormente, se realizaron allanamientos y se incorporaron los registros audiovisuales como elementos de la investigación.

Seguí leyendo Región Ramallo y su historia bajo tierra: disertarán sobre hallazgos arqueológicos y paleontológicos

Uno de los videos que tomó mayor relevancia mostraba a una docente agrediendo físicamente a una beba. De acuerdo con la información difundida durante la investigación, las imágenes habían sido registradas en octubre y la mujer que aparecía en ellas era Pamela Díaz, docente nicoleña de 30 años.

Qué pasó con las otras acusadas del jardín En el marco de la causa, la Justicia había imputado a seis mujeres vinculadas al jardín por distintos hechos de violencia contra menores. Todas quedaron inicialmente en libertad y debieron cumplir diferentes medidas restrictivas mientras avanzaba la investigación.

La resolución conocida ahora también estableció la situación procesal de las restantes acusadas. Dos docentes continuarán sometidas al proceso penal y deberán afrontar un juicio, mientras que otras tres auxiliares accedieron al beneficio de la probation, mediante la suspensión del juicio a prueba.