Ramallo y su historia bajo tierra: disertarán sobre hallazgos arqueológicos y paleontológicos

Región

La charla “El otro Ramallo, la historia bajo el suelo” será este sábado 19 de septiembre a las 19 en la Biblioteca Fortunato Zampa.

Ramallo será escenario este sábado de una charla dedicada a descubrir la historia que permanece bajo tierra. Damián Voglino, director del Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, repasará hallazgos arqueológicos y paleontológicos de la región y explicará cómo permiten reconstruir distintos períodos del pasado.

Una charla para conocer la historia bajo el suelo La actividad se desarrollará desde las 19:00 en la Biblioteca Popular Fortunato Zampa de Villa Ramallo, donde Voglino brindará la disertación titulada “El otro Ramallo, la historia bajo el suelo”.

La propuesta apunta a acercar al público a una parte de la historia local que no se encuentra únicamente en documentos y archivos, sino también en los estratos de la tierra. Allí permanecen fósiles, restos y distintos materiales que permiten reconstruir acontecimientos y formas de vida de otros períodos.

Durante el encuentro se abordarán contenidos vinculados con la arqueología, la paleontología y la paleoantropología, en un recorrido que atravesará diferentes momentos históricos y llegará hasta los orígenes de la humanidad.

Los aportes de Ameghino y Darwin en la región Uno de los ejes de la disertación estará relacionado con Florentino Ameghino y las investigaciones realizadas hace más de un siglo en la zona. Voglino recordó que el hermano del reconocido paleontólogo y otros investigadores trabajaron en el arroyo Ramallo, donde recolectaron material paleontológico y geológico.

Esos trabajos se desarrollaron en el marco de las discusiones científicas de la época sobre el origen y la antigüedad de la humanidad y forman parte de una historia de investigación que tuvo a la región como escenario.

La charla también recuperará el paso de Charles Darwin por la zona en 1833, durante su viaje por las pampas argentinas. Según explicó Voglino, los objetos y observaciones reunidos durante aquella travesía fueron fundamentales para sus posteriores estudios sobre la evolución de las especies.

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Más de 20 sitios arqueológicos y paleontológicos en Ramallo Otro de los temas será el patrimonio paleontológico de Ramallo, con referencias a hallazgos de ballenas en el arroyo Las Hermanas y a distintas evidencias vinculadas con los primeros habitantes de la región.

De acuerdo con lo señalado por Voglino, el partido cuenta además con algunas de las evidencias humanas más antiguas identificadas en el Delta del Paraná y el norte bonaerense. A esto se suman materiales procedentes de Ramallo que actualmente forman parte de colecciones de museos internacionales.

Entre los lugares asociados a esos hallazgos aparecen Tonelero, Bajada Sánchez y Arroyo Ramallo, nombres que forman parte del patrimonio arqueológico y paleontológico regional.

Los estudios desarrollados durante los últimos años permitieron identificar más de 20 sitios de interés arqueológico y paleontológico dentro del partido, cada uno con características particulares.