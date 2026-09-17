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Paritarias bonaerenses: septiembre quedaría sin aumento y los estatales aguarda por las reuniones

Aunque el Gobierno convoque a los gremios en los próximos días, los tiempos administrativos impedirían que una eventual mejora llegue con los haberes que se cobrarán en octubre.

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17 de septiembre de 2026 a las 02:21 p. m.
Paritarias bonaerenses: septiembre quedaría sin aumento y los estatales aguarda por las reuniones
Los gremios que representan a estatales bonaerenses aguardan la reanudación de las paritarias.Foto: GRUPO LA PROVINCIA

Los sindicatos que representan a trabajadores estatales, docentes y judiciales vienen reclamando la reapertura de las paritarias bonaerenses luego de conocerse el dato de inflación de agosto, que fue del 1,7%. El índice nacional acumuló así un 21,3% en los primeros ocho meses de 2026.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense formalizó el pedido de convocatoria ante la Provincia, mientras que otros gremios, entre ellos ATE y la Asociación Judicial Bonaerense, también habían solicitado retomar la discusión salarial.

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Sin embargo, hasta el momento la negociación no fue reabierta y se teme que no haya incorporación de subas en los haberes de septiembre.

 

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El aumento que se acordó en julio

El último entendimiento salarial entre la administración de Axel Kicillof y los gremios estableció una mejora acumulada del 7%, distribuida en dos tramos: un 5% correspondiente a julio y otro 2% para agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio.

El acuerdo alcanzado en julio contempló además una instancia de revisión para septiembre. La Provincia informó oficialmente entonces que el incremento alcanzaba a los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430 y al personal docente.

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De esta manera, septiembre se presenta como el mes en el que debería retomarse la discusión para definir una nueva actualización, aunque el avance del calendario de liquidación salarial modifica los tiempos para que ese eventual acuerdo llegue al bolsillo de los trabajadores.

 

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La inflación vuelve a poner la discusión sobre la mesa

El dato difundido por el Indec le dio a los gremios un nuevo elemento para plantear la necesidad de una actualización. La inflación de agosto fue del 1,7%, después del 2,1% registrado en julio, y llevó el acumulado anual al 21,3%.

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Con ese escenario, la discusión salarial deberá definir el próximo porcentaje de actualización y su eventual fecha de aplicación. Pero, si la negociación se retoma después de iniciada la liquidación de septiembre, cualquier mejora acordada quedaría para los haberes posteriores.

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Noviembre aparece como la próxima fecha de impacto

El punto central para los trabajadores es, entonces, el calendario. Los salarios correspondientes a septiembre se cobrarán en octubre y, según la situación actual de la negociación y del proceso de liquidación, no contemplarían un nuevo aumento.

Por eso, aun cuando la Provincia convoque a los gremios y se alcance un entendimiento en las próximas semanas, la mejora tendría impacto recién en los haberes que se cobren en noviembre, salvo que se establezca posteriormente algún mecanismo de compensación o retroactividad.

Así, mientras los sindicatos esperan una convocatoria para retomar la discusión salarial, el dato de inflación de agosto ya está sobre la mesa y septiembre avanza sin una nueva recomposición definida. La próxima instancia de negociación será la que determine no solo el porcentaje de aumento, sino también desde cuándo se aplicará.

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