La crisis de ArreBeef preocupa a Ramallo por el impacto laboral en Pérez Millán

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El municipio gestiona ante autoridades chinas una salida para la crisis de ArreBeef, que ya afecta a unos 400 trabajadores y genera preocupación en Pérez Millán.

La situación de ArreBeef en Pérez Millán mantiene en alerta al municipio de Ramallo por el impacto que la suspensión de las exportaciones hacia China tiene sobre la producción y el empleo. La empresa desafectó a alrededor de 400 trabajadores, mientras las autoridades locales buscan alternativas para destrabar el conflicto.

ArreBeef y la preocupación por los trabajadores de Pérez Millán La crisis volvió a poner en primer plano la fuerte dependencia que tiene la economía de Pérez Millán respecto de la actividad del frigorífico y de los mercados internacionales. La suspensión de las exportaciones hacia China generó consecuencias directas sobre la empresa y derivó en la desafectación de unos 400 trabajadores.

Ante este escenario, representantes de la Municipalidad de Ramallo mantuvieron reuniones con autoridades de ArreBeef y con referentes sindicales para conocer la evolución del conflicto y analizar posibles alternativas que permitan acompañar a los trabajadores.

En esos encuentros participó Elías Bricca, secretario general de la Federación de la Carne Zona Norte y referente del Sindicato de la Carne de Pérez Millán. Uno de los objetivos planteados fue fortalecer los canales de diálogo para intentar encontrar una salida a la situación.

Ramallo gestiona ante China para destrabar las exportaciones Uno de los caminos analizados por las autoridades municipales apunta directamente al origen del conflicto: la interrupción de las exportaciones hacia el mercado chino. En ese sentido, el municipio inició gestiones a través de la Embajada de la República Popular China en Argentina.

La intención es solicitar una reunión con representantes de la Administración General de Aduanas de China (GACC) y con el área comercial de la representación diplomática. El objetivo es conocer los motivos de la medida y las condiciones que deberían cumplirse para intentar recuperar el flujo comercial.

Desde el municipio reconocen que las posibilidades de intervención local son limitadas, debido a que las decisiones vinculadas con el ingreso de productos argentinos al mercado chino exceden las competencias de las autoridades de Ramallo.

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Por eso, la gestión busca principalmente abrir canales institucionales y obtener información que permita conocer el escenario y evaluar posibles alternativas para superar el conflicto.

La crisis de ArreBeef amenaza el entramado económico local La preocupación municipal no se limita a los puestos de trabajo directamente vinculados con ArreBeef. Una prolongación de las suspensiones podría tener consecuencias sobre el conjunto de la economía de Pérez Millán, debido al peso que tiene la actividad frigorífica en la localidad.

El funcionamiento de la planta genera empleo directo e indirecto y moviliza a comercios, servicios y distintas actividades relacionadas con la producción. Por ese motivo, la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad genera preocupación entre distintos sectores de la comunidad.

Mientras se intenta establecer contacto con las autoridades chinas, el municipio continuará articulando con el sindicato, la empresa y los organismos nacionales involucrados en la situación.