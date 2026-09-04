San Pedro: Dolor en Bomberos por la muerte de la voluntaria Carla Álvarez

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La institución despidió con profundo pesar a Carla Álvarez, integrante del Cuerpo Activo, y destacó su vocación de servicio.

04 de septiembre de 2026 a las 11:57 a. m.

04 de septiembre de 2026 a las 11:57 a. m.

La comunidad de San Pedro despidió con profundo dolor a Carla Álvarez, integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, cuya partida generó numerosas muestras de pesar entre familiares, amigos, compañeros y vecinos. Desde la institución destacaron especialmente su compromiso, vocación de servicio y entrega durante su trayectoria.

Dolor en Bomberos Voluntarios de San Pedro El Consejo Directivo y el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios expresaron su profunda consternación por el fallecimiento de la voluntaria y acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento.

Desde la institución remarcaron que Carla no solo fue una integrante del cuerpo, sino también una compañera y amiga que compartió durante años el compromiso de servir a la comunidad.

El recuerdo de una mujer comprometida con la comunidad A través de un emotivo mensaje, sus camaradas destacaron la dedicación que mantuvo con la institución y el vínculo construido con quienes compartieron con ella la vida cotidiana dentro del cuartel.

“Hoy despedimos a una compañera, amiga, hija, hermana y madre, una mujer que supo entregar su tiempo, compromiso y vocación de servicio a nuestra institución”, expresaron desde Bomberos.

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En ese sentido, señalaron que su paso por la institución dejó una huella imborrable y numerosos recuerdos entre sus compañeros.

El mensaje de despedida de sus camaradas La familia bomberil también hizo llegar sus condolencias y un abrazo a los familiares de Carla, con especial acompañamiento a su mamá, su papá, sus hermanos y su hija.

El mensaje de despedida concluyó con una frase cargada de emoción que sintetizó el reconocimiento de sus compañeros: “Tu guardia ha terminado, pero tu recuerdo permanecerá siempre entre nosotros”.