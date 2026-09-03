San Pedro será sede de los Interregionales de los Juegos Bonaerenses 2026
Más de 2.000 jóvenes competirán el 9 y 10 de septiembre en San Pedro por un lugar en la final de los Juegos Bonaerenses.
La ciudad de San Pedro se prepara para recibir a más de 2.000 jóvenes de distintos municipios bonaerenses que participarán de los Interregionales de los Juegos Bonaerenses 2026. Las competencias se desarrollarán el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre en distintos escenarios deportivos de la ciudad, con clasificación a la final provincial.
San Pedro será una de las sedes de los Juegos Bonaerenses 2026
La ciudad fue seleccionada como una de las ocho sedes de esta instancia del certamen, que constituye una etapa decisiva antes de la gran final provincial que se disputará en Mar del Plata.
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La organización estará a cargo de la Dirección de Deportes de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de la Municipalidad de San Pedro y la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires.
La elección de San Pedro como sede se fundamentó, entre otros aspectos, en la infraestructura deportiva disponible. Las actividades se distribuirán entre el Estadio Municipal, el predio del Tiro Federal y las instalaciones de los clubes Náutico, Mitre, América e Independencia.
Qué deportes se disputarán el miércoles 9 de septiembre
La primera jornada de competencia tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre y estará destinada a una amplia variedad de disciplinas.
Durante ese día se desarrollarán las competencias de handball, básquet, fútbol 11, handball playa, sóftbol, hockey y rugby. Los jóvenes representantes de los distintos municipios buscarán avanzar a la instancia final del torneo provincial.
Juegos Bonaerenses: las disciplinas del jueves 10 y la clasificación a Mar del Plata
El jueves 10 de septiembre se completará la programación de los Interregionales en San Pedro. En esta segunda jornada se disputarán vóley, fútbol 5, fútbol 7, fútbol 11, fútbol playa, cestoball y futsal.
La competencia forma parte de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses, que este año cuenta con más de 500.000 inscriptos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Además de San Pedro, las otras sedes de los Interregionales serán San Fernando, Pehuajó, Ezeiza, La Matanza, Dolores, Bahía Blanca y Benito Juárez. Desde estos escenarios surgirán los clasificados que tendrán la posibilidad de competir en la instancia final en Mar del Plata.