Ramallo: Tres ramallenses se destacan en Provincial de Rosario y hacen historia en el handball

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Valentina Asenia, Kiara Butara y Florentina Guevara representan a Provincial en el handball rosarino tras una destacada trayectoria.

La presencia de deportista de la ciudad de Ramallo en Club Atlético Provincial de Rosario no se limita al básquetbolista Martín “Colo” Torriani. Valentina Asenia, Kiara Butara y Florentina Guevara también representan a la institución, pero en el handball, disciplina en la que las tres construyeron una trayectoria marcada por ascensos, títulos y nuevas oportunidades.

Tres ramallenses que llegaron al handball de Provincial Las tres deportistas comenzaron su formación en el CEF N.º 60 de Ramallo y posteriormente tuvieron un paso por Somisa. Con el objetivo de continuar sus estudios y seguir creciendo en el ámbito deportivo, se radicaron en Rosario y encontraron allí nuevas oportunidades para desarrollar sus carreras.

Valentina Asenia y Florentina Guevara fueron las primeras en incorporarse a Newell’s. Ambas llegaron en 2022 y comenzaron compitiendo en la categoría de ascenso. A partir de allí protagonizaron un proceso de crecimiento sostenido que les permitió avanzar de categoría y sumar experiencia en competencias cada vez más exigentes.

Ascensos, títulos y una experiencia que continúa En 2022 lograron el ascenso de B, mientras que en 2023 consiguieron subir a Primera A. La temporada siguiente tuvo otro momento destacado, con la consagración como campeonas y la obtención de un tercer puesto.

En el Apertura 2025 alcanzaron nuevamente una instancia decisiva y finalizaron como subcampeonas. Durante ese período, además, participaron en dos torneos regionales, experiencias que les permitieron medirse con equipos de distintos puntos de la región.

Kiara Butara se sumó a Newell’s durante el verano de 2025 y posteriormente completó el grupo de tres jugadoras ramallenses que este año desembarcó en Provincial.

La continuidad de la disciplina en Newell’s llevó a las tres a buscar un nuevo destino. Así llegaron a Provincial, donde se encontraron con un equipo en formación y atravesaron una temporada de transición. El conjunto rosarino logró alcanzar las semifinales y terminó en el cuarto puesto, un resultado considerado positivo para un plantel que continúa en crecimiento.

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Florentina Guevara también trabaja como profesora La historia de Florentina Guevara tiene, además, una particularidad que trasciende su rol como jugadora. La ramallense también se desempeña como profesora de handball y actualmente trabaja con las categorías formativas de Provincial.

Su actividad como entrenadora también se extiende a Amistad y Unión, manteniendo un vínculo permanente con una disciplina que practica desde pequeña y que ahora también transmite a las nuevas generaciones.

Su recorrido deportivo la llevó, además, al ámbito de las selecciones. En octubre viajará junto al seleccionado juvenil de Rosario, donde participará como Oficial B, sumando una nueva experiencia a su carrera dentro del handball.

La presencia de Asenia, Butara y Guevara en Provincial vuelve a poner en valor el desarrollo deportivo de Ramallo. Las tres comenzaron su camino en espacios de formación de la ciudad y hoy compiten y trabajan en una institución de referencia del handball rosarino.