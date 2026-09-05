> Villa Ramallo: Denuncian un nuevo caso de abuso en la vía pública

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Una mujer contó que fue abordada por un hombre en bicicleta, quien le habría tocado los glúteos mientras caminaba. El episodio ocurrió el viernes.

Una mujer denunció públicamente haber sido víctima de un episodio de abuso en la vía pública durante la tarde del viernes en Villa Ramallo. El hecho fue difundido a través de las redes sociales y se conoció pocos días después de otra denuncia formal por un episodio de características similares ocurrido en la misma localidad.

Denunció que fue abordada mientras caminaba Según relató LM en una publicación realizada en Facebook, alrededor de las 18.30 había salido a caminar por prescripción médica. Mientras circulaba por calle Guerrico, casi en la intersección con Sarmiento, fue abordada por un hombre que se movilizaba en bicicleta.

De acuerdo con su relato, el sujeto le tocó los glúteos y continuó su recorrido. La mujer aseguró que reaccionó gritándole y que, ante la situación, recibió la asistencia de un grupo de adolescentes que también circulaba en bicicleta por la zona.

Según contó, dos de los jóvenes permanecieron junto a ella para acompañarla, mientras que otros dos salieron en búsqueda del hombre señalado.

La descripción del hombre señalado en la denuncia En su publicación, la mujer describió al presunto agresor como un hombre que circulaba en bicicleta, llevaba un buzo negro con capucha y tenía una botella de cerveza en la mano.

Además, manifestó que uno de los adolescentes que la asistió le habría comentado que su hermana también habría atravesado un episodio de características similares. Este dato forma parte del relato difundido públicamente y no implica, por sí mismo, que exista una denuncia judicial vinculada a ese supuesto hecho.

La publicación generó preocupación entre vecinos de Villa Ramallo, especialmente porque se conoció pocos días después de una denuncia que sí fue radicada formalmente ante las autoridades policiales.

Investigan otro episodio denunciado ante la Policía El antecedente ocurrió el 2 de septiembre, alrededor de las 7.50. Una mujer mayor de edad denunció que había sido sorprendida por detrás por un hombre que circulaba en bicicleta y llevaba la cabeza cubierta con una capucha.

Según informó la Policía, el sujeto le habría tocado la zona de los glúteos por encima de la ropa y posteriormente escapó del lugar.

Tras un llamado al 911, intervino inicialmente personal policial. Luego, la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ramallo, donde radicó la denuncia e instó la acción penal.