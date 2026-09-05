El INTA San Pedro advierte por posibles heladas durante las noches del fin de semana

> El INTA San Pedro advierte por posibles heladas durante las noches del fin de semana

Región

El organismo alertó a productores frutícolas por condiciones favorables para heladas durante las noches del sábado y domingo y brindó recomendaciones para evaluar el riesgo en cada cultivo.

El INTA de la ciudad de San Pedro advirtió a los productores frutícolas de la región sobre la posibilidad de que durante este fin de semana se registren temperaturas favorables para la ocurrencia de heladas. El organismo anticipó que podría activar su Servicio de Alarma para Control de Heladas, según la evolución meteorológica.

Posibles heladas durante el fin de semana en San Pedro La advertencia surgió a partir de consultas realizadas por productores y de los pronósticos meteorológicos que se encuentran bajo seguimiento por parte del INTA San Pedro.

Según informó el organismo, existe la posibilidad de que durante la noche del sábado y también durante la del domingo se realice el Servicio de Alarma para Control de Heladas.

Sin embargo, desde el INTA aclararon que la activación del servicio no está definida con anticipación. La decisión se toma durante el mismo día, en función de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas y de los registros de temperatura obtenidos.

El riesgo depende del estado de cada cultivo Desde el organismo remarcaron que la información meteorológica debe ser tomada como una referencia y contrastada con las características particulares de cada lote. En especial, resulta necesario considerar el momento fenológico en el que se encuentra cada cultivo.

En este sentido, el INTA compartió información sobre los diferentes estados fenológicos del duraznero y las temperaturas críticas asociadas a cada una de esas etapas.

Estos datos permiten determinar con mayor precisión el nivel de riesgo frente a un descenso de temperatura, ya que la sensibilidad de las plantas puede variar de acuerdo con el desarrollo que presenta el cultivo al momento de producirse la helada.

Recomiendan asesoramiento técnico ante el riesgo de heladas Ante la posibilidad de noches con bajas temperaturas, el INTA San Pedro destacó la importancia de que los productores cuenten con el acompañamiento de profesionales especializados.

El asesor técnico de cada establecimiento puede analizar las condiciones específicas del lote, el estado de los cultivos y las características previstas para la noche, para definir las estrategias de manejo más convenientes ante una eventual helada.