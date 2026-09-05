San Nicolás: Aseguran que hay 3.000 Uber y que cayó la demanda de viajes

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San Nicolás

Un conductor afirmó que creció la cantidad de vehículos en la plataforma y que ahora deben repartirse una menor cantidad de viajes.

La expansión de Uber en San Nicolás comenzó a generar dificultades entre quienes utilizan la aplicación como fuente de ingresos. Juan José, conductor de la plataforma, aseguró que actualmente habría unos 3.000 vehículos registrados y sostuvo que el crecimiento de la oferta coincidió con una disminución de las solicitudes de viajes.

Uber en San Nicolás: más conductores y menos viajes “Cuando yo empecé había más demanda y menos choferes. Actualmente hay 3.000 Uber en San Nicolás”, afirmó Juan José en diálogo con EL NORTE. Según explicó, el escenario cambió a partir de la incorporación de nuevos conductores, que deben repartirse una cantidad menor de solicitudes.

Durante los últimos meses, Uber sumó presencia en la ciudad como una alternativa laboral para quienes buscan generar un ingreso adicional. La posibilidad de elegir horarios y conectarse a la aplicación de acuerdo con la disponibilidad personal llevó a muchos vecinos a incorporarse como conductores.

Sin embargo, los ingresos dependen directamente de la cantidad de viajes concretados y de los costos que implica mantener un vehículo. Combustible, mantenimiento, seguro y otros gastos deben ser afrontados por cada trabajador, por lo que una menor cantidad de viajes puede impactar directamente en la rentabilidad.

Cómo cambió la movilidad con la llegada de Uber La plataforma modificó los hábitos de movilidad de numerosos vecinos de San Nicolás. La posibilidad de solicitar un vehículo desde el teléfono, conocer el precio estimado, seguir el recorrido en tiempo real y utilizar distintos medios de pago fueron algunos de los factores que impulsaron su crecimiento.

Uber también pasó a competir con los servicios tradicionales de taxis y remises. Su sistema de tarifas variables toma en cuenta distintos factores, entre ellos la distancia, el tiempo del recorrido, la demanda y la disponibilidad de conductores.

Para los usuarios, otra de las ventajas es la posibilidad de compartir el viaje y dividir el costo entre varias personas. La identificación del conductor, el seguimiento del recorrido y la calificación posterior del servicio también forman parte de la experiencia que ofrece la aplicación.

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Para quienes trabajan detrás del volante, en cambio, la mayor cantidad de vehículos disponibles implica una competencia más fuerte por cada solicitud. Los momentos de mayor demanda, como jornadas de lluvia, fines de semana o eventos masivos, adquieren especial importancia para conseguir una mayor cantidad de viajes.

La licencia profesional suma otro costo para los conductores A la menor cantidad de viajes se suma otra dificultad señalada por los trabajadores: el costo de la licencia profesional. Juan José sostuvo que actualmente el trámite ronda los 300.000 pesos, una cifra que representa un gasto importante para quienes dependen de la conducción como actividad laboral.

La modificación del sistema para obtener o renovar las licencias profesionales interjurisdiccionales en la provincia de Buenos Aires generó cuestionamientos entre distintos sectores. El trámite, que anteriormente tenía un costo significativamente menor y podía realizarse en dependencias municipales, pasó a gestionarse mediante prestadores externos habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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La situación también fue cuestionada por Manuel y Santiago Passaglia, quienes señalaron que el nuevo esquema afecta a trabajadores que necesitan la licencia para desarrollar sus actividades. Entre ellos se encuentran camioneros, colectiveros, transportistas, choferes de ambulancias, taxistas, remiseros y conductores de Uber.

Desde el Gobierno bonaerense explicaron que la Provincia no estableció los nuevos requisitos, los prestadores ni los valores del trámite. Según indicaron, esas condiciones fueron determinadas por el Gobierno nacional a través del Decreto 196/2025 y la reglamentación de la ANSV.