Copa País: San Nicolás goleó a Chacabuco y jugará la final regional

San Nicolás

La Selección de San Nicolás venció 6-1 a Chacabuco y avanzó a la final de la Región Pampeana Norte, donde enfrentará a La Plata.

La ciudad de San Nicolás volvió a celebrar en la Copa País. Luego del triunfo 2-1 conseguido en el partido de ida, la selección nicoleña goleó 6-1 a Chacabuco en el Estadio San Nicolás y selló su clasificación a la final de la Región Pampeana Norte, instancia en la que buscará quedarse con el título regional.

San Nicolás volvió a imponerse ante Chacabuco El equipo dirigido por Néstor Octaviano tuvo una contundente actuación como local y terminó imponiéndose por un amplio margen. Juan Anastasio abrió el marcador a los cinco minutos, aunque dos minutos más tarde Lucas Cirigliano igualó para Chacabuco mediante un tiro penal.

La reacción nicoleña fue inmediata. A los 19 minutos, Marcelo Ocanto volvió a poner en ventaja al seleccionado local, mientras que Fausto Campiotti amplió la diferencia sobre el cierre de la primera etapa, cuando se jugaban 44 minutos.

Goleada y clasificación a la final regional En el segundo tiempo, San Nicolás mantuvo el dominio y terminó de sentenciar la serie. Ocanto volvió a marcar a los 20 minutos para establecer el 4-1, mientras que Imanol Gómez convirtió a los 35 minutos y Julio Luques cerró la goleada a los 44.

De esta manera, San Nicolás ganó los dos partidos de la serie frente a Chacabuco: primero se impuso 2-1 como visitante y luego consiguió un contundente 6-1 en su estadio.

La Plata, el próximo rival de San Nicolás Con la clasificación asegurada, el seleccionado nicoleño afrontará ahora la definición de la Región Pampeana Norte. Su próximo rival será La Plata, en una serie que determinará al campeón de esta instancia de la Copa País.

La final regional comenzará la próxima semana en La Plata y tendrá su definición siete días más tarde en San Nicolás, donde el conjunto dirigido por Octaviano buscará aprovechar nuevamente la localía para quedarse con el título.

San Nicolás 6 - Chacabuco 1 Estadio: San Nicolás.

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Árbitro: Juan Pablo Muñoz.

Asistentes: Lucas Ramos Mendoza y Laureano Leguizamón, terna de Arrecifes.

San Nicolás: Tomás Mastroianni; Uziel Cabrera, Ricardo Sabedra, Mirko Lenhardt, Enzo Martínez; Guido Reynoso, Julio Luques, Bruno Latof; Fausto Campiotti, Marcelo Ocanto y Juan Anastasio. DT: Néstor Octaviano.

Chacabuco: Lucas Ullúa; Fernando Paves, Máximo Puglisi, Carlos Daglio, Lucas Cirigliano; Gino Miranda, Elías Delaudo, Eric Palleros, Martín Zanotti, Thiago Salgado y Franco Stella. DT: Gustavo Correa.

Goles: PT, 5m Anastasio (SN); 7m Cirigliano -p- (C); 19m Ocanto (SN); 44m Campiotti (SN). ST, 20m Ocanto (SN); 35m Gómez (SN); 44m Luques (SN).