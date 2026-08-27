Qué cambia para San Nicolás: Homologaron las paritarias de la Rama 21 siderúrgica

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San Nicolás

La homologación oficial del acuerdo entre la UOM y las cámaras empresarias establece una recomposición del 6% en agosto, septiembre y octubre, y otro 6% en noviembre y diciembre.

La paritaria de la Rama 21 siderúrgica quedó oficialmente homologada, luego del acuerdo alcanzado entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias del sector. La medida impacta especialmente en la ciudad de San Nicolás, donde la actividad siderúrgica tiene un fuerte peso económico y laboral.

Homologaron el acuerdo salarial de la UOM y las empresas siderúrgicas La homologación fue dispuesta mediante la DI-2026-1068-APN-DNRYRT#MCH, firmada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El acto administrativo reconoce formalmente el acuerdo y las escalas salariales que habían sido firmados el 13 de agosto de 2026 por la representación sindical y empresarial.

Por la parte gremial intervino la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, mientras que por el sector empresario participaron la Cámara Argentina del Acero, el Centro de Laminadores Industriales Metalúrgicos Argentinos y Siderca.

El entendimiento modifica las condiciones salariales y laborales correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo 260/75, dentro de la Rama 21 de la actividad siderúrgica.

La homologación completa de esta manera el trámite administrativo que permanecía pendiente luego del acuerdo alcanzado entre las partes.

Cómo será la recomposición salarial de la Rama 21 El acuerdo establece una recomposición no remunerativa del 6% para los meses de agosto, septiembre y octubre.

A partir de noviembre se aplicará una nueva suba del 6% para noviembre y diciembre, también bajo carácter no remunerativo y no acumulativo.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es que los nuevos salarios básicos de convenio comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2027.

La recomposición llega después de un período prolongado sin avances en la negociación salarial. Desde la organización sindical habían señalado que las conversaciones permanecían paralizadas desde hacía aproximadamente dos años.

En la mesa de negociación también tuvo participación la representación de la Seccional San Nicolás de la UOM, entre cuyos delegados designados estuvo Edgardo Holstein.

Para los trabajadores siderúrgicos de la región, la homologación formaliza así un acuerdo que establece el esquema de actualización salarial para los últimos meses de 2026 y fija el punto de partida para los nuevos básicos de convenio durante 2027.

Qué se sabe del bono compensatorio para los trabajadores Otro de los puntos que genera expectativa entre los trabajadores es el bono compensatorio vinculado con las diferencias salariales del período anterior al 1° de agosto de 2026.

La disposición oficial menciona una gratificación extraordinaria pactada, aunque el texto de la homologación no establece un monto único. El acto administrativo remite al acuerdo y a las escalas salariales incorporadas al expediente.

Según la comunicación difundida por la UOM, se abrió una instancia para determinar el bono compensatorio correspondiente a las diferencias salariales acumuladas antes del 1° de agosto.

En aquellos casos donde existan diferencias, el monto será definido empresa por empresa, de acuerdo con las modalidades que se hayan aplicado en cada establecimiento.

Por este motivo, la homologación no permite establecer que exista un importe uniforme para todos los trabajadores de la Rama 21. El valor final dependerá de cada empresa y de las condiciones particulares contempladas en el acuerdo.

La medida tiene particular relevancia para San Nicolás y su zona de influencia, donde miles de trabajadores se encuentran vinculados directa o indirectamente con la industria siderúrgica. La homologación marca así el cierre formal del proceso administrativo y pone en marcha el esquema salarial acordado para los próximos meses.La paritaria de la Rama 21 siderúrgica quedó oficialmente homologada, luego del acuerdo alcanzado entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias del sector. La medida impacta especialmente en San Nicolás, donde la actividad siderúrgica tiene un fuerte peso económico y laboral.

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Homologaron el acuerdo salarial de la UOM y las empresas siderúrgicas La homologación fue dispuesta mediante la DI-2026-1068-APN-DNRYRT#MCH, firmada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El acto administrativo reconoce formalmente el acuerdo y las escalas salariales que habían sido firmados el 13 de agosto de 2026 por la representación sindical y empresarial.

Por la parte gremial intervino la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, mientras que por el sector empresario participaron la Cámara Argentina del Acero, el Centro de Laminadores Industriales Metalúrgicos Argentinos y Siderca.

El entendimiento modifica las condiciones salariales y laborales correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo 260/75, dentro de la Rama 21 de la actividad siderúrgica.

La homologación completa de esta manera el trámite administrativo que permanecía pendiente luego del acuerdo alcanzado entre las partes.

Cómo será la recomposición salarial de la Rama 21 El acuerdo establece una recomposición no remunerativa del 6% para los meses de agosto, septiembre y octubre.

A partir de noviembre se aplicará una nueva suba del 6% para noviembre y diciembre, también bajo carácter no remunerativo y no acumulativo.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es que los nuevos salarios básicos de convenio comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2027.

La recomposición llega después de un período prolongado sin avances en la negociación salarial. Desde la organización sindical habían señalado que las conversaciones permanecían paralizadas desde hacía aproximadamente dos años.

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En la mesa de negociación también tuvo participación la representación de la Seccional San Nicolás de la UOM, entre cuyos delegados designados estuvo Edgardo Holstein.

Para los trabajadores siderúrgicos de la región, la homologación formaliza así un acuerdo que establece el esquema de actualización salarial para los últimos meses de 2026 y fija el punto de partida para los nuevos básicos de convenio durante 2027.

Qué se sabe del bono compensatorio para los trabajadores Otro de los puntos que genera expectativa entre los trabajadores es el bono compensatorio vinculado con las diferencias salariales del período anterior al 1° de agosto de 2026.

La disposición oficial menciona una gratificación extraordinaria pactada, aunque el texto de la homologación no establece un monto único. El acto administrativo remite al acuerdo y a las escalas salariales incorporadas al expediente.

Según la comunicación difundida por la UOM, se abrió una instancia para determinar el bono compensatorio correspondiente a las diferencias salariales acumuladas antes del 1° de agosto.

En aquellos casos donde existan diferencias, el monto será definido empresa por empresa, de acuerdo con las modalidades que se hayan aplicado en cada establecimiento.

Por este motivo, la homologación no permite establecer que exista un importe uniforme para todos los trabajadores de la Rama 21. El valor final dependerá de cada empresa y de las condiciones particulares contempladas en el acuerdo.