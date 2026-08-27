San Pedro: Brenda Rojas avanzó a las semifinales del K2 500 en el Mundial de Canotaje de Polonia

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La palista sampedrina y Magdalena Garro finalizaron quintas en su serie y este sábado disputarán las semifinales. El objetivo es seguir sumando puntos para la clasificación a Los Ángeles 2028.

La palista de la ciudad de San Pedro, Brenda Rojas, representante de la Escuela de Canotaje de la Cooperativa Las Canaletas, dio otro paso importante en su participación internacional al clasificarse a las semifinales de la prueba K2 500 metros del Campeonato Mundial de Canotaje y Paracanotaje que se desarrolla en Polonia.

Brenda Rojas logró la clasificación en el K2 500 metros La deportista de San Pedro integra el seleccionado argentino en esta competencia y comparte el bote con la entrerriana Magdalena Garro. La dupla nacional tuvo una actuación que le permitió avanzar de ronda luego de finalizar en el quinto puesto de su serie clasificatoria.

El resultado conseguido en la jornada le permitió al binomio argentino asegurar su presencia en la siguiente instancia del certamen mundial, que reúne a las principales figuras del canotaje internacional.

Para Rojas, la competencia representa además una nueva oportunidad de medirse en el máximo nivel y continuar consolidándose dentro del equipo argentino. La palista surgida de la Escuela de Canotaje de la Cooperativa Las Canaletas viene sosteniendo una extensa trayectoria en competencias nacionales e internacionales y vuelve a ser protagonista en una cita de primer nivel.

La dupla argentina vuelve a competir este sábado Rojas y Garro volverán a subirse al K2 este sábado para disputar las semifinales de los 500 metros. La competencia está prevista para las 16.00, hora de la Argentina, en una instancia en la que cada detalle tendrá importancia para intentar conseguir el pasaje a la final.

El objetivo de la dupla será mejorar el rendimiento mostrado en la serie clasificatoria y ubicarse entre las embarcaciones que puedan avanzar a la definición. Para ello deberán afrontar una competencia de alto nivel, con rivales de diferentes potencias del canotaje mundial.

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La clasificación a las semifinales ya constituye un paso positivo para la representación argentina, aunque el equipo nacional buscará ir por más en la próxima presentación. El rendimiento en cada una de estas instancias también permitirá continuar evaluando el nivel de la dupla de cara a los próximos compromisos del calendario internacional.

Los Ángeles 2028, un objetivo que ya está en el horizonte Más allá del resultado puntual en Polonia, la participación de Brenda Rojas tiene una importancia especial por el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La competencia internacional forma parte de un proceso en el que cada actuación puede resultar relevante para acumular puntos y mejorar las posibilidades de alcanzar una plaza olímpica.

En ese sentido, la sampedrina y Garro afrontarán la semifinal con el desafío de avanzar a la final y, al mismo tiempo, conseguir unidades valiosas para el ranking de clasificación. La posibilidad de representar a la Argentina en una nueva edición de los Juegos Olímpicos aparece como uno de los grandes objetivos del proceso que comienza a tomar forma.

Para la comunidad deportiva de San Pedro, la presencia de Rojas en el Mundial vuelve a ser motivo de orgullo. La palista mantiene así a la Escuela de Canotaje de la Cooperativa Las Canaletas en el escenario internacional y continúa representando a la ciudad en una de las competencias más importantes de la disciplina.