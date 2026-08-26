Murió Max Higgins, el empresario que prometió construir un “Disney argentino” en San Pedro

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El empresario jamaiquino fue encontrado muerto a los 58 años en Merlo. La Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas.

Emile Maxim Patrick Higgins, el empresario jamaiquino que en 2007 sorprendió a la ciudad de San Pedro con el anuncio de un mega parque de diversiones valuado en más de mil millones de dólares, fue encontrado muerto en situación de calle en la localidad de Libertad, partido de Merlo. Tenía 58 años y la Justicia investiga las circunstancias de su fallecimiento.

Hallaron muerto a Max Higgins en Merlo El cuerpo fue encontrado cerca de una parada de colectivos ubicada sobre avenida Bella Vista al 5600. Vecinos alertaron al 911 luego de observar a un hombre inmóvil sobre un colchón y sin signos de respiración. Cuando llegó el personal policial, constató que Higgins ya había fallecido.

Según las primeras actuaciones realizadas en el lugar, no presentaba lesiones visibles ni signos evidentes de violencia. No obstante, la Fiscalía N° 3 de Morón, a cargo de Valeria Courtade, dispuso una autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte.

La investigación también apunta a localizar a familiares directos que puedan reconocer y hacerse cargo de sus restos. Además, se incorporarán informes vinculados con su estado de salud y sus antecedentes de atención en el Hospital Borda.

El “Disney argentino” que prometió construir en San Pedro La historia de Higgins en San Pedro comenzó en 2007, cuando se presentó públicamente como el “Rey del Entretenimiento” y anunció una inversión superior a los mil millones de dólares para levantar un gigantesco parque temático sobre un campo ubicado en el camino a Vuelta de Obligado.

El proyecto fue presentado con una puesta en escena espectacular. Higgins llegó a una conferencia de prensa en helicóptero, acompañado por personas caracterizadas como jeques árabes, y exhibió un Lamborghini como parte de la imagen de empresario millonario que buscaba instalar.

Según sus anuncios, el complejo iba a generar unos 600 puestos de trabajo y estaría dividido en cuatro sectores vinculados con el agua, la tierra, el fuego y el aire. También contemplaba un embarcadero para yates y un helipuerto.

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La propuesta generó expectativas y movimiento en el mercado inmobiliario de la zona, en un contexto político particular para San Pedro. Sin embargo, el ambicioso anuncio nunca llegó a transformarse en la obra prometida.

Del proyecto millonario a la caída y la situación de calle Poco después de la presentación, The Walt Disney Company negó cualquier relación con el emprendimiento y advirtió sobre el uso no autorizado de su marca. Con las obras paralizadas, comenzaron a acumularse cuestionamientos y denuncias vinculadas con maniobras financieras e inversores damnificados.

La caída de Higgins también alcanzó otros proyectos relacionados con el mundo del entretenimiento. Entre ellos estuvo “World Football Idol”, un reality desarrollado en Mar del Plata que contó con la participación de Diego Maradona y una actuación de Duran Duran.

Con el paso de los años, el empresario sufrió una fuerte crisis económica y un deterioro de su situación personal. Tras distintas denuncias y episodios de descompensación psicótica, terminó viviendo en la vía pública.

En una de sus últimas etapas, ya en situación de calle, llegó a sostener que si recuperaba sus fondos podría incluso pagar la deuda externa argentina. Aquellas declaraciones contrastaban de manera dramática con los años en los que había anunciado inversiones multimillonarias y un proyecto que prometía transformar para siempre el paisaje de San Pedro.