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San Nicolás: El Punto Verde llega al Skatepark con una jornada de reciclaje

La Cooperativa El Palenque recibirá materiales reciclables este miércoles, de 14:00 a 17:00, en Pte. Perón y Juan de Botet.

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26 de agosto de 2026 a las 10:21 a. m.
San Nicolás: El Punto Verde llega al Skatepark con una jornada de reciclaje

La Cooperativa El Palenque llevará adelante este miércoles una nueva jornada de Punto Verde en la ciudad de San Nicolás. La propuesta se desarrollará de 14:00 a 17:00 en el Skatepark, ubicado en la intersección de Pte. Perón y Juan de Botet, donde los vecinos podrán acercar distintos materiales reciclables.

San Nicolás tendrá un nuevo Punto Verde en el Skatepark

La jornada busca facilitar el acceso de los vecinos a espacios destinados a la recepción de residuos reciclables y, al mismo tiempo, promover la separación en origen como una herramienta para reducir la cantidad de desechos que terminan en el circuito de disposición final.

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Durante la actividad, quienes se acerquen podrán entregar materiales que sean recuperables y que luego ingresarán al proceso de clasificación y tratamiento correspondiente.

El punto estará instalado durante tres horas en el Skatepark, un sector de la ciudad que permitirá acercar esta iniciativa ambiental a vecinos de la zona y a quienes habitualmente concurren al espacio.

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Qué materiales reciben en el Punto Verde

La Cooperativa El Palenque informó que durante la jornada se recibirán cartón, papel, vidrio, plásticos, metales, nylon y telas.

Uno de los requisitos principales es que los materiales sean entregados limpios y secos. Esta condición permite mejorar las tareas posteriores de clasificación y recuperación, además de evitar que otros elementos reciclables se deterioren o contaminen.

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La separación previa en los hogares constituye una parte fundamental del proceso, ya que permite diferenciar los residuos que pueden ser recuperados de aquellos que no cuentan con posibilidades de reutilización dentro del circuito.

Una propuesta para fortalecer el reciclaje en San Nicolás

Las jornadas de Punto Verde forman parte de las acciones que la Cooperativa El Palenque viene desarrollando en diferentes sectores de San Nicolás con el objetivo de ampliar las alternativas disponibles para que los vecinos puedan entregar sus residuos reciclables.

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La iniciativa también apunta a generar hábitos vinculados con el cuidado del ambiente y la gestión responsable de los residuos. La separación en origen permite que una mayor cantidad de materiales pueda ser recuperada y vuelva al circuito productivo.

En esta oportunidad, el operativo se realizará este miércoles de 14:00 a 17:00 en el Skatepark de Pte. Perón y Juan de Botet. Los vecinos podrán acercar allí sus materiales reciclables respetando las condiciones establecidas para su recepción.

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