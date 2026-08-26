RAÍ.ZÁRATE inició su recorrido en Zárate con un encuentro para chicos en el Club Maipú

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Zárate

La propuesta reunió a unos 50 niños y adolescentes y abordó emociones, respiración, movimiento y yoga mediante actividades prácticas.

26 de agosto de 2026 a las 11:04 a. m.

26 de agosto de 2026 a las 11:04 a. m.

RAÍ.ZÁRATE realizó su primer encuentro en el Club Maipú de la ciudad de Zárate, donde alrededor de 50 niños y adolescentes de entre 10 y 16 años participaron de una jornada pensada para incorporar herramientas vinculadas con el bienestar emocional y corporal. La iniciativa combinó actividades prácticas, movimiento y yoga en un espacio de participación y reflexión.

RAÍ.ZÁRATE realizó su primer encuentro en el Club Maipú La actividad estuvo a cargo de la licenciada Natalia Perugini, Mariana Sánchez y Juanpi Ytalia, quienes guiaron a los participantes a través de distintas propuestas destinadas a que pudieran reconocer y expresar lo que sienten.

Durante la jornada se trabajó sobre gestión de las emociones, reconocimiento de las señales del cuerpo, respiración consciente, movimiento y prácticas de yoga. Las actividades fueron planteadas de manera dinámica, buscando que los chicos pudieran experimentar cada herramienta y comprender cómo aplicarla en situaciones de la vida cotidiana.

El objetivo no estuvo centrado únicamente en transmitir conceptos, sino también en generar un espacio para que los participantes pudieran detenerse, prestar atención a lo que les sucede y reconocer la relación entre el cuerpo, las emociones y las experiencias que atraviesan diariamente.

Emociones, respiración y yoga como herramientas para la vida cotidiana Uno de los ejes del encuentro fue brindar recursos sencillos que puedan ser incorporados fuera del ámbito del club. A través de ejercicios de respiración, movimiento y yoga, los participantes tuvieron la posibilidad de explorar distintas maneras de registrar sus estados emocionales y corporales.

La propuesta también puso el foco en los vínculos y en la toma de decisiones, entendiendo que aquello que sienten los chicos puede influir en la manera en que se relacionan con otras personas y afrontan diferentes situaciones.

En ese marco, Juanpi Ytalia compartió parte de la experiencia que dio origen a su libro Derecho al Yoga, vinculando algunos de sus conceptos con las herramientas abordadas durante la actividad en el Club Maipú.

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La iniciativa busca llegar a otros clubes e instituciones de Zárate El encuentro en el Club Maipú representó el punto de partida para el recorrido de RAÍ.ZÁRATE — “Lo que nos une”, una iniciativa que proyecta desarrollar nuevas actividades en distintos espacios de la ciudad.

La propuesta contempla la posibilidad de llegar a clubes, sociedades de fomento e instituciones de diferentes barrios de Zárate, con encuentros orientados a generar espacios de participación y brindar herramientas relacionadas con el bienestar integral.

Desde la organización invitaron a aquellas instituciones interesadas en recibir la propuesta a comunicarse para coordinar futuras actividades.

Contacto: WhatsApp +54 9 11 2481-7229.

Instagram: @rai.zarateok, @jpyyoga, @lic.nataliaperugini y @marianasanchezmentora.