Zárate: Decomisan fauna silvestre y más de 12.000 atados de cigarrillos

Zárate

Gendarmería incautó carpinchos, pescados faenados y un cargamento ilegal de cigarrillos durante dos controles sobre la Ruta 12.

Efectivos de Gendarmería Nacional concretaron dos importantes operativos en la Ruta Nacional 12 que resultaron en el secuestro de carga ilegal. En el marco de controles de rutina, las fuerzas de seguridad detectaron animales faenados sin habilitación y un masivo transporte de encomiendas que carecía de la documentación aduanera correspondiente.

Decomiso e incineración de fauna silvestre en la Ruta 12 Durante la inspección de una camioneta Ford Ranger, el personal del Escuadrón 63 decomisó 188 pescados y cuatro carpinchos faenados. Por infracción al Reglamento de Caza de la Provincia de Buenos Aires, la UFIJ N°1 de Campana ordenó la destrucción inmediata de la mercadería para resguardar el ecosistema local.

Incautación de cigarrillos sin aval aduanero en encomiendas En un segundo procedimiento, la fuerza fiscalizó un camión de encomiendas y detectó 13 bultos sospechosos. Con autorización del Juzgado Federal de Campana, se hallaron 12.160 atados de cigarrillos nacionales e importados en presunta infracción al Código Aduanero y a la Ley de Marcas.