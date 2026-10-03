> Zárate: Argentina jugará ante Bahamas y Canadá en el Polideportivo Municipal

Zárate

La Selección argentina de básquet enfrentará a Bahamas y Canadá en noviembre, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027.

La Selección Argentina masculina de básquetbol volverá a jugar en Zárate en noviembre, cuando reciba a Bahamas y Canadá por la quinta ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027. Los encuentros se disputarán en el Espacio DAM, confirmó la Confederación Argentina de Básquetbol.

Argentina jugará contra Bahamas y Canadá en el Espacio DAM De acuerdo con el comunicado difundido por la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), el seleccionado mayor argentino disputará sus dos próximos compromisos como local en el Polideportivo Municipal “Diego Maradona”, conocido como Espacio DAM.

El primer partido será el jueves 26 de noviembre ante Bahamas, mientras que el segundo está programado para el domingo 29 de noviembre frente a Canadá.

Los encuentros corresponden a la quinta ventana de los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo de Qatar 2027 y serán especialmente importantes para las aspiraciones argentinas de avanzar al certamen mundialista.

La elección de Zárate también representa la continuidad de una agenda que en los últimos meses tuvo al seleccionado nacional como protagonista en la ciudad.

El seleccionado argentino ya había entrenado en Zárate Durante junio de este año, el seleccionado mayor masculino realizó jornadas de entrenamiento en el Polideportivo Municipal “Diego Maradona”. Aquella presencia había generado expectativas respecto de la posibilidad de que el escenario pudiera convertirse nuevamente en sede de partidos internacionales.

En agosto, además, el Espacio DAM fue escenario del Clasificatorio FIBA para la AmeriCup femenina 2027. Durante una semana, el público acompañó al seleccionado argentino femenino, que terminó consagrándose en la competencia.

En ese contexto, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, había señalado que el objetivo era que el espacio municipal pudiera convertirse en “la casa de la selección nacional de básquetbol”.

Las gestiones realizadas posteriormente llegaron a buen puerto y la CAB confirmó oficialmente la realización de los dos partidos de noviembre.

Argentina busca avanzar al Mundial de Qatar 2027 Argentina llega a esta quinta ventana con un registro de seis victorias y dos derrotas en el Grupo F de los Clasificatorios FIBA. Canadá lidera la zona con una campaña de ocho triunfos en ocho presentaciones, mientras que Uruguay también acumula seis victorias y dos caídas, aunque se encuentra por encima de Argentina por la diferencia registrada en el enfrentamiento entre ambos seleccionados.

Bahamas, próximo rival del equipo argentino, suma cuatro triunfos y cuatro derrotas. Puerto Rico y Panamá completan el grupo, ambos con dos victorias y seis derrotas.

El sistema de clasificación establece que los tres primeros equipos de cada grupo y el mejor cuarto de todas las zonas obtendrán la clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027.