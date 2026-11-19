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El “Equipó de la Ciudad” derrotó por 82 a 68 a Central Entrerriano de Gualeguaychú en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” y dejó atrás un arranque de cinco caídas consecutivas en el inicio de la Liga Argentina. Luciano González fue el goleador de la noche con 18 puntos.

Pergamino Básquet necesitaba imperiosamente una noche como la de este miércoles para soltar tensiones, descomprimir un inicio de certamen esquivo y empezar a edificar confianza junto a su gente. Ante un buen marco de espectadores que se acercó al estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” para respaldar al plantel, el “Equipo de la Ciudad” mostró carácter, derrotó por 82 a 68 a Central Entrerriano de Gualeguaychú y estampó su primer triunfo en la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina.

La esperada alegría llegó en la sexta presentación del conjunto conducido técnicamente por Julián Pagura -la segunda jugando en suelo pergaminense-, lo que le permitió cortar de raíz una pesada racha inicial de cinco caídas consecutivas. Además, la victoria tuvo un indudable sabor a revancha deportiva: en lo que había sido su tercer partido de la actual campaña, cerrando la gira inaugural por tierras entrerrianas, Pergamino se había medido precisamente ante este mismo adversario sufriendo un duro revés por 90 a 68. Esta vez, la historia fue diametralmente opuesta y la fiesta quedó en casa.

En el desglose de los rendimientos individuales, Luciano González se erigió como la figura y goleador del juego al firmar una planilla de 18 puntos, apareciendo en los pasajes más determinantes del pleito. A su lado resultó vital el aporte del capitán Lorenzo Capponi, quien escoltó la ofensiva local con 16 unidades. En la vereda de enfrente, dentro de un elenco entrerriano que ahora mudará su gira a Junín para medirse este viernes ante Ciclista en busca de su primera victoria fuera de casa, el máximo anotador fue Johu Castillo, con 14 puntos.

Primer tiempo de alto vuelo Los compases iniciales del encuentro mostraron paridad y permanentes alternancias en el comando del marcador electrónico. Durante ese tramo de estudio mutuo, Central Entrerriano encontró sus mejores réditos apostando al tiro a distancia con un Manuel Gómez determinante desde el perímetro. Sin embargo, Pergamino Básquet leyó con inteligencia dónde estaba su ventaja y castigó con criterio en el juego interior, apoyado en el trabajo y la presencia en la pintura de Federico Repetti y Martín Bonja. Cuando el cuarto parecía encaminarse a un cierre apretado, emergió Lorenzo Capponi: el capitán encestó dos bombas de tres puntos de manera consecutiva sobre el epílogo para destrabar la paridad y permitirle al dueño de casa quedarse con del primer cuarto por 20 a 13.

Ese envión del cierre se potenció al máximo en el segundo período, donde se vio la versión más sólida, intensa y convincente del equipo de Pagura en lo que va de la temporada. A partir de una defensa que clausuró los caminos hacia el aro, la visita cayó en un profundo pozo ofensivo y apenas pudo anotar 10 puntos en todo el parcial.

En contrapartida, Pergamino fluyó con naturalidad en ambos costados del rectángulo. Martín Bonja sostuvo su gravitación cerca del cesto y el recambio le brindó soluciones inmediatas al cuerpo técnico, destacándose el ingreso desde la banca de Francisco Ruiz, de valiosa participación para sumar puntos clave y sostener el ritmo. Con goleo repartido y dominio absoluto del trámite, el anfitrión estiró las cifras hasta marcharse al descanso largo arriba por la máxima diferencia de la noche: 21 puntos (44 a 23).

Templanza en el cierre El regreso a la acción resultó cuesta arriba para Pergamino Básquet, que perdió efectividad en sus lanzamientos y cedió terreno ante la embestida de un rival herido en su orgullo. Central Entrerriano ajustó la mira y edificó una remontada sustentada en el goleo exterior de Damián Pineda y la potencia física de Johu Castillo en la zona pintada.

La visita encestó nada menos que seis triples a lo largo del tercer segmento para limar la desventaja minuto a minuto. Para colmo de males en las filas locales, cuando restaba apenas un minuto para la chicharra del tercer cuarto, Martín Bonja -uno de los pilares de la estructura interna- sufrió una lesión que lo obligó a abandonar la cancha. En ese contexto adverso, los de Gualeguaychú lograron meterse de lleno nuevamente en partido e ingresaron al capítulo final apenas seis tantos abajo (55 a 49), instalando el suspenso en el “Dorado Merlo”.

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Lejos de dejarse arrastrar por los fantasmas de las derrotas anteriores, Pergamino Básquet exhibió madurez y templanza en los 10 minutos decisivos. El conjunto de Pagura volvió a ajustar en defensa, recuperó el control de los tiempos del juego y reencontró su mejor circulación ofensiva. En ese escenario caliente fue Luciano González quien pidió la pelota y asumió el protagonismo excluyente: con conversiones determinantes encabezó la reacción del local, frenó el ímpetu entrerriano y volvió a estirar la brecha en el tanteador. Administrando con oficio una diferencia tranquilizadora hasta la chicharra final, Pergamino abrochó el 82 a 68 definitivo y desató el merecido primer festejo de la temporada junto a su público.