El sueño hace escala en Chivilcoy: Douglas Haig busca las semifinales

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Este domingo desde las 17:00, el “Rojinegro” visitará a Gimnasia en el estadio “José María Paz” por la vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A. Luego del triunfo 1 a 0 en Pergamino, al equipo de Hernán Medina le alcanzará con el empate para avanzar.

Con la ilusión a flor de piel y el respaldo de un presente futbolístico en franco crecimiento, Douglas Haig afrontará este domingo una parada clave con el objetivo de seguir en carrera por el ascenso a la Primera Nacional. A partir de las 17:00, en el estadio “José María Paz”, visitará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El cruce contará con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos.

El “Rojinegro” desembarca en territorio chivilcoyano con una ventaja en el bolsillo luego de haberse impuesto por 1 a 0 en el choque de ida disputado en el estadio “Miguel Morales”. Aquella tarde en Pergamino, el conjunto local fue amplio dominador de principio a fin frente a un adversario que se replegó de mitad de cancha hacia atrás y prácticamente no pateó al arco. El premio a la búsqueda llegó en el epílogo de la etapa inicial, a los 47 minutos, cuando Martín Schlotthauer conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Guillermo Pereira para desatar el festejo. Incluso, en el complemento Douglas Haig contó con situaciones claras para estirar la brecha, pero las buenas respuestas del arquero Nicolás Dormisch mantuvieron la serie abierta por la mínima diferencia.

Con ese panorama, las cuentas para este domingo son claras: a Douglas Haig le alcanzará con un empate o una victoria para abrochar su clasificación entre los cuatro mejores de la Reválida. En contrapartida, Gimnasia cuenta a su favor con la ventaja deportiva, por lo que está obligado a ganar por cualquier margen para quedarse con el pasaje a la próxima ronda.

Para el “Fogonero”, el desafío en Chivilcoy representa la oportunidad de sellar su tercer paso consecutivo en los play-offs, instancia en el que logró consolidar un funcionamiento equilibrado luego de dejar en el camino a El Linqueño en los 16avos de final y a Villa Mitre de Bahía Blanca en los octavos de final.

Se perfila un cambio De cara a este compromiso definitorio, una de las principales novedades en el campamento rojinegro estará en el banco de suplentes: el director técnico Hernán Medina volverá a dar indicaciones desde la línea de cal luego de haber cumplido dos fechas de suspensión.

En lo estrictamente futbolístico, conforme a lo trabajado durante la semana, el entrenador realizaría una variante respecto de los once titulares que salieron a escena en la ida en el “Miguel Morales”. En la banda izquierda del mediocampo, Luciano Cuello -que ingresó en el entretiempo del primer chico- ocuparía el lugar de Carlos Arriola.

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De confirmarse esta modificación, Douglas Haig saldría al campo del “José María Paz” con: Gabriel Ratalín; Boris Magnago, Lucas López, Nicolás Canela, Mariano Mauri; Guillermo Pereira, Lautaro Ojeda, Brian Meza, Luciano Cuello; Martín Schlotthauer y Jonatan Palacio.

Asimismo, el cuerpo técnico recupera una pieza importante para el banco de relevos y las variantes en la mitad de la cancha, ya que Gonzalo Baglivo vuelve a estar a disposición luego de cumplir las tres jornadas de sanción que había recibido tras su expulsión en el encuentro revancha frente a El Linqueño.

Una “batalla” con otro libreto Por las obligaciones del marcador y las características del escenario, se aguarda un trámite muy distinto al que se vio en Pergamino. El elenco conducido por Alberto Salvaggio ya no podrá especular con el cero en su arco y deberá adelantar sus líneas para ir en busca del triunfo. A eso se suma la fisonomía del estadio “José María Paz”, un reducto de menores dimensiones que el “Miguel Morales” donde el conjunto verdiblanco se siente cómodo llevando el desarrollo hacia el roce físico, la segunda pelota y los envíos frontales.

Precisamente sobre ese contexto alertó durante la semana en diálogo con LA OPINION Play el propio Martín Schlotthauer, quien conoce al detalle esa cancha por su paso previo por Independiente de Chivilcoy y atraviesa su mejor racha goleadora desde su llegada al club tras haber anotado también ante Villa Mitre. El delantero anticipó una verdadera “batalla” trabada y luchada contra los marcadores centrales rivales, aunque dejó en claro que el plantel no viajará con la intención de meterse atrás a defender la ventaja mínima, sino con la convicción de lastimar y buscar el arco de enfrente.