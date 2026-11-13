Pergamino Natación cosechó victorias y podios en las aguas abiertas de San Pedro

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Nadadores pergaminenses se destacaron en San Pedro. Julia Castiñeira, Donna Retrivi y Eduardo Calandri en 7K y Juanse Nieto en 3K lograron el primer puesto en sus categorías. Laura Jalil triunfó en su divisional en los 20 kilómetros de la Vuelta de Obligado.

Una numerosa delegación de Pergamino Natación, entrenada por el profesor Mariano Rodríguez, protagonizó un positivo fin de semana competitivo en la tradicional maratón de aguas abiertas organizada por el Club de Pescadores y Náutica de San Pedro. A lo largo de dos jornadas intensas, los representantes locales cosecharon victorias y podios en las distancias de 3, 7 y 20 kilómetros.

La actividad comenzó el sábado con las pruebas de 7 kilómetros -que reunió a unos 200 nadadores- y la integrativa de 3 kilómetros. La competencia principal presentó un desafío extra desde lo climático, ya que se disputó bajo un fuerte viento del sector sur y con una baja temperatura de apenas 15 grados, lo que exigió al máximo a los participantes en el río.

Triunfos y podios A pesar de la dureza del clima, los nadadores pergaminenses lograron muy buenos resultados en las clasificaciones por categorías de los 7 kilómetros. En la rama femenina se alzaron con el primer puesto Julia Castiñeira en la categoría de 16 a 19 años (con un tiempo de 1h. 17m. 16s) y Donna Retrivi en la divisional de 20 a 25 años (1h. 16m. 44s). Además, María Vissani completó el recorrido en el 14º lugar de la categoría 41 a 45 años con un registro de 1h. 29m. 41s.

Entre los caballeros, también en los 7 kilómetros, sobresalió Eduardo "Lalo" Calandri, quien se adjudicó el primer puesto en la categoría de 61 años en adelante tras cronometrar 1h. 19m. 59s. Por su parte, Nahuel Navarro subió al segundo escalón del podio en la divisional de 20 a 25 años con una marca de 1h. 17m. 21s. En la franja de 36 a 40 años, Ezequiel Echeverría finalizó 5º (1h. 16m. 52s), seguido de cerca por Rafael Morisconi en el 6º lugar (1h. 17m. 10s), mientras que el propio entrenador del equipo, Mariano Rodríguez, ocupó el 15º puesto (1h. 32m. 14s). Asimismo, en la categoría de 51 a 55 años, Marcos Berardocco arribó en la 19ª colocación con un tiempo de 1h. 23m. 44s.

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En la competencia de 3 kilómetros, la actuación pergaminense tuvo un gran protagonismo en la clasificación general. Juanse Nieto (46m. 44s) y Enzo Colombini (47m. 29s) cruzaron la meta en el tercer y cuarto puesto de la general, resultados que les permitieron quedarse con el primer y segundo lugar de su categoría (12 a 15 años), respectivamente. En esta misma distancia, María Fernanda García sumó otro podio para el grupo al finalizar segunda en la divisional de 56 a 60 años con un registro de 1h. 02m. 30s.