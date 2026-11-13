Pergamino Natación cosechó victorias y podios en las aguas abiertas de San Pedro
Nadadores pergaminenses se destacaron en San Pedro. Julia Castiñeira, Donna Retrivi y Eduardo Calandri en 7K y Juanse Nieto en 3K lograron el primer puesto en sus categorías. Laura Jalil triunfó en su divisional en los 20 kilómetros de la Vuelta de Obligado.
Escribe
Una numerosa delegación de Pergamino Natación, entrenada por el profesor Mariano Rodríguez, protagonizó un positivo fin de semana competitivo en la tradicional maratón de aguas abiertas organizada por el Club de Pescadores y Náutica de San Pedro. A lo largo de dos jornadas intensas, los representantes locales cosecharon victorias y podios en las distancias de 3, 7 y 20 kilómetros.
La actividad comenzó el sábado con las pruebas de 7 kilómetros -que reunió a unos 200 nadadores- y la integrativa de 3 kilómetros. La competencia principal presentó un desafío extra desde lo climático, ya que se disputó bajo un fuerte viento del sector sur y con una baja temperatura de apenas 15 grados, lo que exigió al máximo a los participantes en el río.
Las mas leidas de Deportes
Douglas Haig ganó por la mínima y viajará con ventaja a Chivilcoy
La Sub 17 de Douglas se metió en la gran final del Torneo Federal Juvenil
Douglas recibe a Gimnasia de Chivilcoy con la misión de pegar primero
Destacada actuación de David Chade en las Olimpiadas Policiales en Mar del Plata
Schlotthauer: “El hincha tiene que confiar en este equipo, demostró que está para grandes cosas”
Triunfos y podios
A pesar de la dureza del clima, los nadadores pergaminenses lograron muy buenos resultados en las clasificaciones por categorías de los 7 kilómetros. En la rama femenina se alzaron con el primer puesto Julia Castiñeira en la categoría de 16 a 19 años (con un tiempo de 1h. 17m. 16s) y Donna Retrivi en la divisional de 20 a 25 años (1h. 16m. 44s). Además, María Vissani completó el recorrido en el 14º lugar de la categoría 41 a 45 años con un registro de 1h. 29m. 41s.
Entre los caballeros, también en los 7 kilómetros, sobresalió Eduardo "Lalo" Calandri, quien se adjudicó el primer puesto en la categoría de 61 años en adelante tras cronometrar 1h. 19m. 59s. Por su parte, Nahuel Navarro subió al segundo escalón del podio en la divisional de 20 a 25 años con una marca de 1h. 17m. 21s. En la franja de 36 a 40 años, Ezequiel Echeverría finalizó 5º (1h. 16m. 52s), seguido de cerca por Rafael Morisconi en el 6º lugar (1h. 17m. 10s), mientras que el propio entrenador del equipo, Mariano Rodríguez, ocupó el 15º puesto (1h. 32m. 14s). Asimismo, en la categoría de 51 a 55 años, Marcos Berardocco arribó en la 19ª colocación con un tiempo de 1h. 23m. 44s.
En la competencia de 3 kilómetros, la actuación pergaminense tuvo un gran protagonismo en la clasificación general. Juanse Nieto (46m. 44s) y Enzo Colombini (47m. 29s) cruzaron la meta en el tercer y cuarto puesto de la general, resultados que les permitieron quedarse con el primer y segundo lugar de su categoría (12 a 15 años), respectivamente. En esta misma distancia, María Fernanda García sumó otro podio para el grupo al finalizar segunda en la divisional de 56 a 60 años con un registro de 1h. 02m. 30s.
Laura Jalil en la Vuelta de Obligado
El cierre del fin de semana tuvo lugar el domingo con la disputa de la tradicional y exigente prueba Vuelta de Obligado - San Pedro, desarrollada sobre 20 kilómetros. Allí, la representante pergaminense Laura Jalil redondeó una muy buena carrera: detuvo el reloj en 3h. 09m. 03s. para adjudicarse el primer puesto de su categoría (51 a 55 años) y ubicarse en una meritoria 22ª posición en la clasificación general, coronando así dos jornadas sumamente positivas para Pergamino Natación.