Douglas recibe a Gimnasia de Chivilcoy con la misión de pegar primero

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Este sábado a las 16:00, en el estadio “Miguel Morales”, el “Fogonero” abrirá la serie de cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A. Sin ventaja deportiva, los dirigidos por Hernán “La Tota” Medina intentarán sacar diferencia en casa tras la goleada ante Villa Mitre.

Con el envión anímico en su punto más alto y el sueño del ascenso a la Primera Nacional intacto, Douglas Haig saldrá a la cancha este sábado para afrontar un nuevo desafío en la Reválida del Torneo Federal A. Desde las 16:00, en el estadio “Miguel Morales” y con el arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti, el “Rojinegro” recibirá a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el partido de ida de los cuartos de final.

A diferencia de lo ocurrido en las dos llaves previas, el “Fogonero” no contará con ventaja deportiva y deberá definir la clasificación el próximo fin de semana en condición de visitante. Esto significa que, en caso de registrarse igualdad en puntos y en diferencia de goles al cabo de los 180 minutos, el equipo que avanzará a las semifinales será Gimnasia de Chivilcoy.

Por ese motivo, para el conjunto dirigido por Hernán "La Tota" Medina resulta fundamental hacerse fuerte ante su gente en estos primeros 90 minutos y viajar a Chivilcoy con un resultado favorable en el bolsillo.

Con el envión de la goleada Douglas Haig llega a esta instancia fortalecido tras haber superado dos exigentes pruebas. En los 16avos de final dejó en el camino a El Linqueño y el sábado pasado dio una contundente muestra de carácter en octavos de final ante Villa Mitre de Bahía Blanca. Luego de haber caído 1 a 0 en el sur bonaerense, el “Rojinegro” revirtió la historia en el “Miguel Morales” con un categórico 3 a 0 con goles de Martín Schlotthauer -en el arranque del partido-, Jonatan Palacio y Marcos Giménez -ambos en el cierre del complemento-, sellando un global de 3 a 1.

Del otro lado estará un duro rival como Gimnasia de Chivilcoy, que también arriba con confianza a este compromiso tras haber eliminado en los octavos de final a Boca Unidos de Corrientes.

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Un cambio en el mediocampo Conformado por el rendimiento colectivo mostrado en la goleada frente a los bahienses, el entrenador Hernán Medina mantendría la base del equipo y realizaría una sola modificación en el once inicial: el ingreso de Carlos Arriola en reemplazo de Elián Tus para ocupar la banda izquierda del mediocampo.

Por otra parte, este encuentro marcará el final de la sanción para Gonzalo Baglivo. El mediocampista cumplirá su tercera y última fecha de suspensión tras la tarjeta roja recibida en el partido de vuelta frente a El Linqueño, por lo que volverá a estar a disposición del cuerpo técnico para la revancha decisiva en Chivilcoy.