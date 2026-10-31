Douglas goleó a Villa Mitre y sigue en carrera por el ascenso

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El “Rojinegro” se impuso por 3 a 0 en el estadio “Miguel Morales” con goles de Martín Schlotthauer, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. Revirtió el 0-1 sufrido en Bahía Blanca, cerró la serie con un global de 3-1 y se metió en los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Estaba obligado a ganar y lo logró. Douglas Haig dio vuelta la serie de octavos de final y avanzó en la Reválida del Torneo Federal A. Luego del 0-1 en Bahía Blanca, el “Rojinegro” goleó 3 a 0 a Villa Mitre este sábado en el estadio “Miguel Morales” para continuar en carrera por el segundo ascenso. Los goles los convirtieron Martín Schlotthauer -en el amanecer del partido- y Jonatan Palacio y Marcos Giménez -en el tramo final del complemento- para decorar el 3-1 en el global.

En el primer tiempo, Douglas Haig hizo lo que tenía que hacer: golpear rápido y adueñarse del protagonismo para revertir el resultado adverso de la ida. A los 5 minutos, una excelente trepada y resolución individual de Guillermo Pereira destrabó el partido; su centro preciso encontró a Schlotthauer, quien estampó un tempranero 1 a 0. Hasta la media hora de juego, fue un monólogo del "Fogonero", que presionó alto y asfixió a Villa Mitre. El propio Pereira marcó el ritmo por la banda derecha y con el correr de los minutos el “Rojinegro” fue justificando la diferencia; incluso pudo haber aumentado el marcador mediante Palacio, pero la falta de eficacia le perdonó la vida a los bahienses.

A partir de los 30 minutos, la visita asimiló el golpe inicial, emparejó el trámite y empezó a adelantar sus líneas sabiendo que este resultado parcial le daba la clasificación a Douglas Haig por la ventaja deportiva. Sobre el cierre de la etapa, el conjunto de Bahía Blanca capitalizó el desgaste físico del local y generó dos situaciones clarísimas que paralizaron los corazones en Pergamino: primero, un violento remate de Leonel Monte que se estrelló en el palo, y casi de inmediato, un mano a mano de Tomás Ibarra que tapó de forma magnífica el arquero Gabriel Ratalín. De esta manera, se cerró un parcial que arrancó con el dominio de Douglas Haig, pero terminó con un Villa Mitre reaccionando a puro peligro, dejando la serie totalmente abierta e impredecible de cara al complemento.

El arranque del segundo tiempo mostró a Villa Mitre más adelantado, decidido a ir por el empate. Por su parte, Douglas Haig se replegó y apostó al contragolpe y fue mediante esa vía que estuvo cerca del segundo tanto, pero el arquero Mazza le ahogó el grito a Pereira.

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Villa Mitre siguió insistiendo, metió mucha gente en ataque y presionó al local, que aguantó con lo que tuvo y los cambios que realizó e Hernán Medina le dieron aire para ir por el segundo tanto. Y a los 37' apareció el goleador Palacio, quien sacó un gran remate para liquidar la historia con el 2 a 0. Como si fuera poco, a los 41', Giménez marcó un golazo para el 3 a 0 final que le permitió a Douglas sellar la clasificación a los cuartos de final de la Reválida.

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