Douglas perdió en Bahía Blanca y buscará darlo vuelta en Pergamino

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Pese a dominar gran parte del encuentro y contar con un penal a favor en los pies de Jonatan Palacio, el "Rojinegro" cayó 1 a 0 ante Villa Mitre. Con la ventaja deportiva a su favor, en la vuelta en el "Miguel Morales" le alcanzará con imponerse por la mínima para clasificar.

En la tarde de este domingo en Bahía Blanca, Douglas Haig se midió con Villa Mitre en el partido de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A y cayó derrotado 1 a 0 en un partido donde, salvo en los primeros 30', fue todo del “Rojinegro”. El equipo pergaminense hizo méritos para, al menos, lograr un empate, pero no tuvo eficacia en la definición y además chocó contra una muralla como fue el arquero Mazza.

El pitazo inicial mostró la postura esperable de un Villa Mitre obligado por la localía y la desventaja deportiva. Durante los primeros 30 minutos, el “Tricolor” se adueñó por completo de la tenencia de la pelota, manejó los hilos del partido y asfixió a la visita contra su propio arco. El elenco bahiense generó varias aproximaciones para romper el cero, pero en cada uno de esos avances chocó de frente con la seguridad del arquero Gabriel Ratalín, quien sostuvo al “Fogonero” en su peor momento.

Sin embargo, a partir de la media hora de juego el trámite varió. Douglas Haig acomodó sus líneas en el mediocampo, emparejó las acciones e inclinó el juego con contragolpes punzantes. Primero avisó Lautaro Ojeda y a los 40 minutos el “Rojinegro” se encontró con un penal cobrado a favor que le cometieron a Martín Schlottahuer. Frente a frente, la oportunidad de oro estaba en los pies de Jonatan Palacio. El delantero de Pergamino remató pero el arquero local adivinó la intención y le tapó el disparo manteniendo el marcador cerrado en blanco. Final de una primera mitad con dinámica y que dejó con mejores sensaciones a Douglas en el tramo final, pero con el sabor amargo de la chance desperdiciada desde los 12 pasos.

En el segundo tiempo Douglas acorraló a Villa Mitre y empezó a merecer la diferencia. Primero fue Marcos Giménez quien estuvo cerca y después un cabezazo de Schlottahuer dio en el palo. La presión fue cada vez mayor pero Douglas no pudo convertir lo que generó. A los 20' Ojeda remató de media distancia y la pelota se fue cerca y a los 25' el arquero Mazza, la figura del partido, le ahogó el grito a Schlottahuer.

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Sin embargo a los 29' y en una llegada aislada del equipo de Villa Mitre, el árbitro cobró un penal dudoso que Bacigalupe cambió por gol para sellar un resultado totalmente injusto. Douglas siguió buscando y agigantando la figura de Mazza, que a los 35´ le sacó un gran remate a Carlos Arriola.