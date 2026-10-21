Pergamino Básquet debutó con una derrota ante La Unión en Colón

Deportes

El "Equipo de la Ciudad" tropezó 79 a 64 en el arranque de su sexta participación consecutiva en la Liga Argentina. Buscará la recuperación este jueves desde las 21:00 en Concepción del Uruguay frente a Tomás de Rocamora, en el segundo compromiso de la gira.

En la noche de este martes, Pergamino Básquet tuvo su estreno en la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina con una derrota de visitante frente a La Unión de Colón por 79 a 64. Este encuentro, disputado en territorio entrerriano, marcó el comienzo oficial de la sexta participación consecutiva del "Equipo de la Ciudad" en la segunda categoría del basquetbol nacional.

A pesar del resultado adverso, Martín Bonja se erigió como el goleador del partido y la figura destacada en el conjunto dirigido por Julián Pagura, aportando 18 puntos y 7 rebotes. Lo secundó en el goleo pergaminense Federico Repetti, quien finalizó la noche con 13 unidades. Por el lado del elenco local, Lucio Longoni fue el jugador destacado firmando un doble-doble con 12 puntos y 10 rebotes.

El desarrollo del juego El conjunto “Rojo”, conducido por Martín Guastavino, impuso condiciones desde el salto inicial gracias a una intensidad defensiva que rápidamente se tradujo en fluidez ofensiva. Ante este escenario, Pergamino Básquet recurrió al tiro externo para intentar mantenerse en juego y abrir el marcador (luego de un parcial de 0-12), pero la falta de efectividad lo obligó a buscar alternativas. El buen rodaje de balón del local y los aportes de Joaquín Sánchez y Guido Cabrera le permitieron a La Unión llevarse el primer cuarto por 28 a 19.

Durante el segundo período, los dirigidos por Pagura ajustaron la mira y se amigaron con el aro. A La Unión le costó mantener sus porcentajes ofensivos, pero sostuvo su agresividad en defensa forzando tiros sobre la chicharra y provocando errores en la visita. Así, el "Rojo" logró irse al descanso largo con una ventaja de 10 puntos (40 a 30).

El quiebre definitivo se produjo en el tercer segmento. La Unión mostró su versión más sólida: recuperó balones, impuso su ritmo y sacó rédito del desgaste acumulado. Pergamino intentó reaccionar apoyándose en la experiencia de su capitán, Lorenzo Capponi, y buscando lastimar en el poste bajo de la mano de Bonja. Sin embargo, el anfitrión cerró los espacios en la pintura y amplió la brecha, clausurando el cuarto con un contundente 61 a 42.

Seguí leyendo Deportes Ilusión en marcha: Pergamino Básquet encendió la temporada con la presentación del plantel

En los 10 minutos finales, el equipo local exhibió cierta relajación que Pergamino intentó capitalizar. Las apariciones de Repetti con puntos vitales mantuvieron vivas las esperanzas del "Equipo de la Ciudad", pero La Unión no estaba dispuesto a ceder su localía. El conjunto entrerriano volvió a enchufarse y selló el marcador en 79 a 64.

Cómo sigue la gira entrerriana El traspié en Colón fue apenas el primer capítulo de una exigente gira de tres partidos por la provincia de Entre Ríos. La hoja de ruta para el plantel pergaminense continuará este jueves a las 21:00 cuando enfrente a Tomás de Rocamora en Concepción del Uruguay. Y finalizará el sábado desde las 21:00 ante Central Entrerriano en Gualeguaychú.