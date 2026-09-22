Pergamino Básquet abrirá la Liga Argentina en Entre Ríos: debutará el 20 de octubre

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El “Equipo de la Ciudad” iniciará su sexta participación consecutiva visitando a La Unión de Colón, Rocamora y Central Entrerriano en cinco días. El estreno de local será el 2 de noviembre ante Deportivo Viedma. El plantel transita la segunda semana de pretemporada.

La cuenta regresiva entró en su etapa decisiva. En la tarde de este lunes, el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) dio a conocer el fixture de la Fase Regular de la Liga Argentina 2026/2027 y Pergamino Básquet conoció el camino que deberá transitar en la que representará su sexta participación consecutiva en la segunda categoría del básquetbol nacional.

El conjunto conducido técnicamente por Julián Pagura tendrá un exigente arranque fuera de casa. El estreno oficial para el “Equipo de la Ciudad” se producirá el martes 20 de octubre, cuando visite a La Unión de Colón. Dos días más tarde, el jueves 22, se presentará en Concepción del Uruguay para medirse con Rocamora, mientras que el sábado 24 completará su primera gira ante Central Entrerriano en Gualeguaychú. De este modo, el representativo pergaminense abrirá su campaña disputando tres cotejos en apenas cinco días en tierras entrerrianas.

Tras esa primera incursión en la ruta, llegará el reencuentro con su público. El debut en condición de local quedó programado para el lunes 2 de noviembre, noche en la que recibirá a Deportivo Viedma en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” del Club Juventud.

El formato de competencia La temporada de la Liga Argentina se pondrá en marcha el jueves 15 de octubre con una doble cartelera inaugural: Unión de Santa Fe frente a Bochas Sport de Colonia Caroya (por la Conferencia Norte) y Quilmes de Mar del Plata recibiendo al recién ascendido River Plate (por la Conferencia Sur).

El torneo mantendrá el formato de la edición anterior y estará conformado por 34 instituciones divididas equitativamente en dos conferencias de 17 clubes cada una. En la Fase Regular jugarán todos contra todos a dos ruedas dentro de su respectiva zona, totalizando 32 presentaciones por equipo.

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El cronograma oficial prevé el clásico receso de verano por las fiestas de fin de año entre el 22 de diciembre y el 8 de enero, mientras que el cierre de la etapa regular está pautado para el 20 de abril. La postemporada comenzará con la Reclasificación (del 5º al 12º puesto de cada conferencia) y los clasificados chocarán en octavos de final ante los cuatro mejores (1º al 4º). En la instancia de cuartos de final se producirán los cruces interconferencias (Sur frente a Norte), determinando la llave que desembocará en la gran Final por el ascenso a la Liga Nacional. Todos los encuentros contarán con transmisión en vivo mediante la plataforma Básquet Pass.

Segunda semana de pretemporada En paralelo a la confirmación del calendario, Pergamino Básquet atraviesa su segunda semana de trabajos físicos y tácticos. Y la jornada de este martes trajo una novedad para el cuerpo técnico: se sumó a las prácticas el pivote Martín Bonja, quien era el único ausente en el arranque de la preparación.

Con la presencia del interno de 28 años —ex Barrio Parque y con experiencia reciente en Paraguay—, Pagura trabaja por primera vez con el plantel íntegro. El grupo mayor se completa con Luciano González, Lorenzo Capponi, Jeremías Ledesma, Thiago Gronda, Adriano Maretto y Federico Repetti, acompañados por las fichas de Federico Contrera y Francisco Ruiz (U21) y Facundo Peralta (U18), más juveniles de nuestro medio.