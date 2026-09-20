Douglas se juega la clasificación a cuartos ante Gimnasia de Chivilcoy

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El "Rojinegro" recibe al equipo chivilcoyano por la última fecha de la Zona Campeonato del Federal A. Tras golear 4 a 0 en San Francisco, el equipo de Hernán Medina depende de sí mismo para avanzar a los cuartos de final por el ascenso a la Primera Nacional.

Llegó un día decisivo para Douglas Haig. Este domingo, a partir de las 15:00, saltará al campo de juego del estadio “Miguel Morales” para asumir uno de los desafíos más trascendentes de la temporada cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. El cotejo, correspondiente a la novena y última jornada del Grupo A de la Zona Campeonato del Torneo Federal A, será controlado por el mendocino Jorge Etem.

El “Fogonero” arriba a este desenlace con el ánimo completamente renovado tras la contundente victoria por 4 a 0 alcanzada el pasado domingo en calidad de visitante frente a Sportivo Belgrano de San Francisco. Aquel resultado no solo significó una inyección anímica vital en un pasaje determinante de la competencia, sino que reacomodó de lleno a Douglas en el lote protagónico de la tabla de posiciones.

El equipo de Hernán Medina encara esta fecha decisiva ubicado en la cuarta colocación con 11 puntos y una diferencia de gol de +5, registro que le permite aventajar a 9 de Julio de Rafaela (que también reúne 11 unidades, pero ostenta +3). Esa posición es estratégica: otorga el último cupo disponible hacia los cuartos de final (Tercera Fase), instancia en la que ocho clubes continuarán en la puja directa por el primer ascenso a la Primera Nacional. Además, cabe recordar que del primero al quinto obtendrán el pasaje directo a la Copa Argentina 2027.

Depende de sí mismo El escenario que se le presenta a Douglas Haig es inmejorable dentro de lo apretado de la definición: depende pura y exclusivamente de su propio resultado. Una victoria frente a los chivilcoyanos garantizará de manera automática la clasificación a la siguiente ronda, sin necesidad de calcular diferencias ni esperar marcadores de otros estadios.

Incluso, de lograr los tres puntos, el horizonte podría deparar una recompensa mayor. En caso de ganar, el "Rojinegro" tiene posibilidades matemáticas de finalizar segundo, siempre y cuando Sol de América de Formosa (tercero con 13 puntos) no triunfe.

Un rival con racha positiva Enfrente estará Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, un adversario que llega clasificado a la Tercera Fase. Marcha en el segundo escalón de la zona y todavía cuenta con chances numéricas de adueñarse de la primera ubicación. El presente del conjunto visitante es de alto vuelo: acumula cuatro victorias consecutivas, la última conseguida el domingo pasado de local ante Sol de América por 2 a 0. En sus siete presentaciones en esta fase, Gimnasia cosechó 14 puntos (cuatro victorias, dos empates y apenas una derrota), destacándose principalmente por un bloque defensivo férreo que solo recibió dos goles a lo largo de toda la segunda fase. Por tal motivo, representará una vara de máxima exigencia para el andamiaje ofensivo de Douglas.

Respaldo a los mismos once Tras evaluar el rendimiento individual y colectivo a lo largo de las prácticas de la semana, el entrenador Hernán Medina optaría por darle continuidad a la formación que goleó en tierras cordobesas. La contundencia mostrada en la fecha pasada -con los tantos de Jonatan Palacio por duplicado, Boris Magnago y Guillermo Pereira- terminó de ratificar la confianza en esa estructura táctica.

De esta manera, Douglas Haig saldría a la cancha esta tarde con: Gabriel Ratalín; Boris Magnago, Lucas López, Nicolás Canela, Mariano Mauri; Brian Meza; Marcos Giménez, Joaquín Castellano, Guillermo Pereira, Luciano Cuello; y Jonatan Palacio.

“Más que un club, una ciudad” La magnitud del compromiso motivó a la comisión directiva del club a llevar adelante una iniciativa para garantizar un marco multitudinario que impulse al equipo desde las tribunas. A través de sus redes y canales oficiales, la entidad lanzó la campaña "Más que un club, una ciudad", invitando a toda la comunidad a sumarse a la fiesta deportiva.

"Este domingo tenemos una cita especial. Nos espera una jornada importante, de esas que queremos vivir todos juntos, acompañando a nuestros jugadores y compartiendo la pasión que nos une: el fútbol. Porque cuando juega el club, juega una ciudad", rezaba el comunicado de la institución rojinegra.

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Con el objetivo de colmar las tribunas, se determinó el acceso totalmente gratuito (válido para todas las tribunas populares, con la única excepción del sector de platea) bajo los siguientes requisitos: Menores de 12 años: ingresan gratis presentando DNI en mano; Jubilados: entran sin cargo exhibiendo el carnet correspondiente; Socios con un invitado: cada socio con cuota al día podrá ingresar acompañado de un amigo, con DNI en mano.