Douglas Haig se quedó sin nada en un final inesperado

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El “Rojinegro” perdió 2 a 1 ante Sol de América de Formosa por la sexta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Federal A. Tras dominar gran parte del encuentro sufrió un gol sobre el cierre que le hizo perder el segundo puesto de la tabla. En la próxima fecha quedará libre.

Por la sexta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Federal A, Douglas Haig recibió a Sol América de Formosa en la tarde de este domingo con el objetivo de seguir sumando de a tres para acercarse a la clasificación. Sin embargo, recibió un duro golpe sobre el final y sin merecerlo se quedó con las manos vacías. El gol de Fabricio Olmedo a los 47 minutos del segundo tiempo le dio el triunfo a la visita por 2 a 1 y en consecuencia el “Rojinegro” perdió el segundo puesto en la tabla.

El partido comenzó con ritmo y emociones. Sol de América pegó de entrada luego de que Facundo Mendoza definió muy bien ante la salida de Gabriel Ratalín luego de una salida en falso de la defensa fogonera y a los 3' el visitante pasó a ganar 1 a 0.

Douglas Haig asimiló el golpe, no se desesperó y fue por el empate que llegó relativamente rápido. A los 14', Lucas López paso a posiciones de ataque, metió un gran pase para Elián Tus quien no pudo vencer al arquero. Sin embargo, el número 1, en su afán de retener la pelota, se le escapó, Tus reaccionó, tocó para Jonatan Palacio, que a los 14' definió sin problemas y puso el 1 a 1.

Con el correr de los minutos Douglas pasó a dominar las acciones, manejó la pelota y empezó a darle profundidad a su juego y a generar situaciones de gol, pero el arquero Matías Astrada tuvo buenas intervenciones como ocurrió a los 45´ cuando le sacó un potente remate a Schlottahuer, quien minutos antes ingresó por Tus (lesionado).

En el segundo tiempo fue todo para Douglas, pelota y terreno, pero le faltó claridad en ataque. Hizo méritos y generó chances para quedarse con la victoria pero cuando estuvo en posición de gol, no pudo vencer la resistencia del arquero rival. Sol de América solo se replegó y apostó a algún contragolpe pero sin poner en riesgo a Ratalín.

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Y a los 46', cuando el partido se encaminaba al empate, la visita se quedó con el premio mayor cuando un remate de Olmedo se desvió en López y descolocó a Ratalín, que nada pudo hacer y así se decretó el 2 a 1. Douglas sufrió una derrota inmerecida, sobre todo porque en la siguiente fecha quedará libre y puede salir de la zona de clasificación.