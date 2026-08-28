Pergamino Básquet empezó a darle forma a su nuevo plantel

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Lorenzo Capponi, Jeremías Ledesma, Thiago Gronda, Adriano Maretto y Federico Repetti son las primeras confirmaciones. La pretemporada comenzará el 14 de septiembre.

Luego de asegurar su continuidad en la Liga Argentina y poner en marcha una nueva etapa institucional y deportiva, Pergamino Básquet comenzó a darle forma al plantel que afrontará la temporada 2026/27. Entre la tarde del jueves y este viernes, el “Equipo de la Ciudad” oficializó los nombres de sus primeros cinco refuerzos, en el inicio de un armado que tendrá como entrenador principal al venadense Julián Pagura.

La dirigencia trabaja intensamente en la conformación del equipo que representará nuevamente a Pergamino en la segunda categoría del básquetbol nacional. La próxima temporada será la sexta participación consecutiva en la Liga Argentina, competencia en la que logró mantenerse luego de que acordara con Atenas de Córdoba la cesión de su plaza.

Pagura volverá a ponerse al frente del equipo de la ciudad después de su paso por Ciclista Juninense. El entrenador venadense, que fue uno de los impulsores del proyecto de Pergamino Básquet y ya conoce la estructura de la institución, tendrá la misión de conducir una renovación del plantel luego de una temporada 2025/26 en la que el equipo terminó perdiendo deportivamente la categoría.

El comienzo de la pretemporada está previsto para el 14 de septiembre, por lo que los próximos días serán de intensa actividad para completar el plantel y llegar de la mejor manera al inicio de los entrenamientos.

Los primeros cinco nombres El primer refuerzo confirmado fue Lorenzo Capponi, alero de 31 años que viene de disputar la última temporada con Rivadavia Basket. Se trata de un jugador con una importante trayectoria en la Liga Argentina, donde también defendió las camisetas de Deportivo Viedma y Lanús, además de Zárate Basket, club con el que fue protagonista del ascenso a la Liga Nacional. Capponi aportará experiencia y recorrido en una categoría que conoce en profundidad y se convirtió en la primera incorporación anunciada oficialmente por la institución.

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El segundo nombre fue Jeremías Ledesma. El alero de 29 años, nacido en Bandera, Santiago del Estero, cuenta con pasos por Independiente de Santiago del Estero, Parque Sur y Unión y Juventud de su ciudad. Su incorporación representa otra alternativa para el perímetro.

También se confirmó la llegada de Thiago Gronda, base de 21 años que viene de integrar el plantel de La Unión de Formosa en la última edición de la Liga Nacional. El jugador ocupará una ficha de mayor debido a que próximamente cumplirá 22 años y llegará a Pergamino con el desafío de sumar minutos y protagonismo en la segunda categoría.

Para la conducción del equipo también se confirmó a Adriano Maretto, base de 27 años que disputó la última Liga Federal con Estudiantes de Olavarría. El hijo del reconocido Javier Maretto, posee experiencia en la Liga Argentina tras sus pasos por Del Progreso, Ameghino y Racing de Chivilcoy.