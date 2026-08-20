> Pergamino Básquet seguirá en la Liga Argentina: acordó con Atenas y recuperó la plaza

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El equipo de la ciudad continuará compitiendo en la segunda categoría del básquetbol nacional. LA OPINION pudo saber que en la tarde de este jueves los dirigentes llegaron a un acuerdo con Atenas de Córdoba para quedarse con la plaza del club cordobés.

Una noticia de enorme importancia para el básquetbol de la ciudad terminó de confirmarse en la tarde de este jueves: Pergamino Básquet seguirá jugando la Liga Argentina.

LA OPINION tuvo acceso a la información de que los dirigentes de la entidad pergaminense llegaron finalmente a un acuerdo con Atenas de Córdoba, que le cederá su plaza para la temporada 2026/27. La negociación, que venía desarrollándose desde hacía varios días, llegó a buen puerto y permitirá que el denominado “Equipo de la Ciudad” continúe formando parte de la segunda categoría del básquetbol argentino.

La confirmación cambia sustancialmente el escenario que se había planteado apenas unos meses atrás. Pergamino Básquet había perdido deportivamente la categoría al finalizar último en la Conferencia Sur de la Liga Argentina 2025/26, luego de caer en Armstrong frente a Deportivo Norte en el encuentro que terminó definiendo su descenso.

Aquella derrota significó el cierre de un ciclo de cinco temporadas consecutivas en la segunda división nacional y obligó a los dirigentes a comenzar a proyectar el futuro pensando inicialmente en la Liga Federal.

Sin embargo, desde el mismo momento del descenso la conducción de Pergamino Básquet comenzó a explorar alternativas para sostener el proyecto en la Liga Argentina. La posibilidad dependía de que se produjera alguna vacante dentro de una competencia que durante las últimas semanas atravesó diferentes movimientos relacionados con clubes que desistieron de participar o negociaron sus plazas.

La oportunidad de Echagüe Una de esas posibilidades apareció con Atenas de Córdoba que adquirió una plaza para la Liga Nacional y le quedó como propia la vacante en la Liga Argentina.

También Pergamino Básquet entabló negociaciones con Echagüe de Paraná. De hecho, el futuro de esa plaza era una de las cuestiones pendientes en el armado de la temporada 2026/27. Distintos medios especializados habían señalado en las últimas semanas que Pergamino Básquet aparecía como uno de los principales interesados y que las conversaciones estaban avanzadas con los entrerrianos.

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Finalmente, esas gestiones nunca se cerraron y al parecer será Regatas de San Nicolás quien se quede con la plaza de los paranaenses.

En tanto, se avanzó con los cordobeses y este jueves hubo un acuerdo.

Para la dirigencia representa la concreción de un objetivo que comenzó prácticamente al día siguiente del descenso: encontrar la manera de evitar que el proyecto nacional retrocediera hasta la Liga Federal.

Ahora comienza otra etapa Pergamino Básquet continuará formando parte de una Liga Argentina que todavía está terminando de configurar su mapa definitivo. La temporada anterior contó con 34 participantes y para la próxima edición se produjeron diferentes movimientos de plazas, ascensos y bajas que obligaron a reordenar la nómina de clubes.

Para Pergamino, además, la continuidad adquiere una dimensión especial por el crecimiento que viene experimentando la infraestructura deportiva de la ciudad y por la expectativa generada alrededor del nuevo microestadio municipal, pensado también para recibir espectáculos deportivos de mayor convocatoria.