Douglas lo dio vuelta con fútbol y goles y volvió al triunfo

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El “Rojinegro” fue superior, tuvo reacción y contundencia para revertir el resultado y derrotar a Sarmiento de La Banda 3 a 1 en el estadio “Miguel Morales” , con goles de Martín Schlottahuer, Boris Magnago y Mariano Mauri. Fue su primer triunfo en la Zona Campeonato.

Por la cuarta fecha del Grupo 1 de la Zona Campeonato del Torneo Federal A, Douglas Haig recibió a Sarmiento de La Banda con un solo objetivo: ganar para meterse otra vez en la conversación por la clasificación. Y lo logró con creces al vencer por 3 a 1. Jugó un buen partido, fue ampliamente superior a su rival y si bien estuvo abajo en el marcador, tuvo la capacidad y el buen funcionamiento necesario para dar vuelta la historia. Los ingresos en el complemento de Martín Schlottahuer y Carlos Arriola fueron claves, pero el equipo en general jugó un buen partido.

Con un esquema ofensivo, el “Rojinegro” salió decidido a atacar a su rival teniendo en Marcos Giménez su arma más peligrosa en el ataque. Enseguida se adueñó de la tenencia del balón y comenzó a manejarlo. Presionó bien arriba a su rival y de apoco, comenzó a profundizar su juego y a crear situaciones.

A lo largo de la primera etapa, Douglas Haig, dirigido de manera interina por segundo partido consecutivo por Adrián Aranda, fue superior y generó varias situaciones, dos muy claras. Un gran tiro libre de Guillermo Pereira fue sacado en el ángulo derecho por el arquero y un disparo de Joaquín Castellano también encontró la excelente reacción del guardavalla.

Sarmiento se replegó y apostó al contragolpe. No generó muchas chances pero tuvo una clara sobre el final de la etapa inicial mediante “Coco” Roldán, pero su disparo se fue cerca del palo izquierdo de Gabriel Ratalín. Douglas fue más en el primer tiempo, aunque le faltó eficacia para irse al descanso en ventaja.

El inicio del segundo tiempo fue un calco de la primera etapa. Fue todo de Douglas, sin embargo el equipo de Pergamino careció de eficacia y lo pagó caro porque Sarmiento, en su primera llegada del complemento abrió el marcador a través de Nahuel González.

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Pero Douglas no bajó los brazos y siguió buscando. Arriola y Schlottahuer saltaron al campo de juego y enseguida el “Rojinegro” llegó al empate. A los 10 minutos tras una gran jugada colectiva sobre el sector izquierdo del ataque, la pelota le quedó en el corazón del área a Schlottahuer, quien con un toque suave decretó el merecido 1 a 1 a los 18´. Y Douglas fue por el triunfo, con mucha actitud pero también con fútbol. Y Schlottahuer fue fundamental, porque un centro de Arriola al área fue bajado con enorme calidad por el delantero quien habilitó, de cabeza, a Boris Magnago que puso el 2 a 1 a los 30'. Pero no fue todo. A los 32', tras un tiro de esquina y un rebote, Mariano Mauri, con un potente disparo, estampó el 3 a 1.

Sin dudas que el partido hizo justicia porque el “Fogonero” fue mucho más que su rival. Sin embargo, a los 35' Gonzalo Baglivo cometió una falta, protestó y el árbitro Fernando Marcos le mostró la tarjeta roja. Pero nada modificó el desarrollo del juego porque Douglas siguió siendo más y controló muy bien el trámite.

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La victoria fue justa y Douglas la necesitaba porque ahora se metió nuevamente en la conversación por la clasificación. En las próximas horas se conocerá quien será el nuevo DT. Hay tres nombres en carpeta, pero habrá que ver si Adrián Aranda está dispuesto a seguir.