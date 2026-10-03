Pergamino Básquet sumó un nuevo triunfo amistoso en Venado Tuerto

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El “Equipo de la Ciudad” derrotó 92 a 82 a Centenario en el marco de su preparación para la Liga Argentina. Jeremías Ledesma fue el goleador con 20 puntos. El miércoles visitará a Regatas de San Nicolás y el domingo 11 volverán a medirse con Centenario.

En el cierre de su tercera semana de preparación física y táctica, y con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga Argentina 2026/2027, Pergamino Básquet afrontó en la noche de este viernes su segundo partido amistoso. El "Equipo de la Ciudad" salió a la ruta para visitar a Centenario de Venado Tuerto, en un encuentro que tuvo como escenario el estadio “Mateo Migliore”, y se trajo una victoria de gran valor anímico y basquetbolístico al imponerse por 92 a 82.

Para los dirigidos por Julián Pagura, el compromiso representaba un termómetro para medir fuerzas. Es que el elenco santafesino será rival de Pergamino Básquet durante la Fase Regular, ya que ambas instituciones compartirán la exigente Conferencia Sur de la segunda categoría nacional.

El elenco pergaminense mostró autoridad y estuvo al frente en el tanteador a lo largo de toda la noche. En el primer cuarto, Pergamino terminó arriba por 20 a 16. Antes de irse al descanso largo, el local intentó reaccionar, pero la visita se mantuvo al frente para cerrar la primera mitad ganando por una ajustada diferencia de 42 a 40. Ya en el tercer período, el "Equipo de la Ciudad" volvió a estirar la brecha, ganando 74 a 65, lo que le permitió administrar la ventaja en los últimos 10 minutos para sellar el 92 a 82 definitivo. La principal figura en el ganador fue el santiagueño Jeremías “Pachi” Ledesma, quien se erigió como el máximo goleador con 20 puntos.

Los próximos amistosos El cuerpo técnico pergaminense ha diagramado la continuidad de esta etapa de preparación buscando seguir puliendo el funcionamiento colectivo antes de jugar por los puntos. El próximo miércoles 7, Pergamino Básquet volverá a salir a la ruta, esta vez para visitar a Regatas de San Nicolás en el estadio “La Ribera”.

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Finalmente, el "Equipo de la Ciudad" cerrará de manera oficial su serie de ensayos amistosos el domingo 11. En esa jornada recibirá nuevamente a Centenario de Venado Tuerto, en lo que será la revancha de este último encuentro, pero actuando en condición de local en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” del Club Juventud.

Debutará el 20 en Entre Ríos Mientras el equipo suma minutos de juego, la mirada está puesta en el debut oficial de lo que será su sexta participación consecutiva en la Liga Argentina. El Departamento de Competencias de la AdC confirmó semanas atrás que el estreno será el martes 20 de octubre, visitando a La Unión de Colón. Será el inicio de una exigente gira por Entre Ríos, ya que luego visitará a Rocamora en Concepción del Uruguay (jueves 22) y a Central Entrerriano en Gualeguaychú (sábado 24).