Histórico doblete de la Sub 19 de Viajantes: campeona del Regional Bonaerense E y de AHO

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Conquistó en Mar del Plata el primer título en un CRC en la historia del club -logrando el ascenso a la división D- y coronó el año con la Copa de Oro de AHO. El DT David Fernández y las jugadoras Amparo Corelli, Trinidad Fagotti y Julieta Cucú contaron la intimidad del logro en Fuera de Página.

Once días bastaron para que el plantel Sub 19 de hockey femenino del Club Viajantes escribiera una de las páginas más gloriosas de la disciplina en la institución. Entre el 29 de octubre y el 1° de noviembre, el equipo de “Viaja” conquistó por primera vez en la historia del club -sin distinción de categorías- un Campeonato Regional de Clubes Bonaerense (CRC), adjudicándose la división E y el ascenso a la D. Y lejos de relajarse, el domingo pasado ratificó toda su jerarquía al alzarse con la Copa de Oro del torneo 2026 de la Asociación de Hockey del Oeste de Buenos Aires (AHO).

Para desandar el camino de esta doble corona, el director técnico David Fernández visitó los estudios del programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1 acompañado por tres referentes del equipo: la volante central Amparo Corelli, la arquera Trinidad Fagotti y la defensora Julieta Cucú.

“Es un orgullo enorme conseguir estos títulos, pero siempre trabajamos sobre la base de un proceso de años; que después sea ratificado con logros es mucho más importante, aunque los campeonatos son una decoración al crecimiento y al progreso de ellas”, analizó Fernández, quien transita su cuarto año en la entidad y destacó el trabajo conjunto con “Vicky” Gemo, Clara Moore y las profesoras de divisiones formativas que moldearon a esta camada campeona previamente en Sub 14 y Sub 16.

LA ENTREVISTA COMPLETA A DAVID FERNANDEZ, AMPARO CORELLI, TRINIDAD FAGOTTI Y JULIETA CUCU

La gesta en Mar del Plata El viaje a Mar del Plata nació a puro pulmón. Con un plantel corto que llegó a estar en duda y debió recaudar fondos para costear la estadía, Viajantes acudió a la cita con apenas 14 jugadoras. En la fase de grupos superó a Argentino de Trenque Lauquen (3 a 1) y a Huracán de Carlos Casares (3 a 1), e igualó 1 a 1 frente a CUDS B de Mar del Plata, encuentro en el que sufrió una baja sensible por un bochazo en el ojo de una de sus integrantes.

Con poco recambio y otra lesión a cuestas, el temple del grupo afloró en los cruces decisivos: en semifinales derrotó por 1 a 0 a Sociedad Sportiva B de Bahía Blanca y en la gran final se midió ante el local, Náutico de Mar del Plata.

“Se hizo larguísimo y muy intenso. Siempre fuimos arriba en el marcador y nos empataron 2 a 2 cuando quedaba 1 minuto y 20 segundos; no lo podíamos creer”, recordó Amparo Corelli sobre el duelo decisivo. En la definición por penales australianos, Viajantes se impuso por 5 a 4 para desatar el delirio frente a un puñado de padres que acompañaron a la delegación. Además de la medalla de oro, Felicitas Mendivil fue elegida la mejor jugadora de la final y Trinidad Fagotti recibió el premio a la mejor arquera del certamen.

Con edad de Sub 16 y un pasado en el fútbol antes de calzarse los pads a los 12 años, “Trini” Fagotti recordó entre risas aquella tanda definitoria: “Al principio tenía muchos nervios porque se definía por penales, pero confié en mis compañeras, que tiraron todas muy bien. A la hora de atajar no pienso, si me tengo que tirar lo hago, y además tengo una muy buena defensa que hace que me llegue poco la bocha”.

El grito en el torneo de AHO Sin tiempo para el descanso, el pasado domingo llegó la hora de revalidar el gran año (en la Fase Regular finalizó primero con 16 triunfos, 3 empates y 1 derrota) en la Copa de Oro de la AHO, que la disputó de local. Por la mañana, en semifinales, Viajantes no dejó dudas y goleó por 5 a 0 a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes. Por la tarde, en una final cerrada y cargada de nerviosismo frente a Sirio Libanés, el duelo parecía encaminarse a los penales hasta que, a menos de cinco minutos del cierre, Julieta Cucú conectó un remate directo a la salida de un córner corto para estampar el 1 a 0 definitivo.

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El gol tuvo un sabor especial para la defensora -también categoría Sub 16-, quien en julio pudo volver a las canchas tras una larga rehabilitación por una rotura de ligamentos cruzados. “Hacía mucho que no jugaba por la lesión y cuando me invitaron a sumarme al plantel para el CRC dije que sí más que contenta, porque qué más lindo que volver y viajar con mis amigas de toda la vida. En la final de AHO había mucha gente alentándonos y queríamos demostrar todo el esfuerzo del año”, expresó Cucú.

Su entrenador no escatimó elogios ante semejante retorno: “La recuperación que hizo ´Juli´ por su disciplina y sus ganas de estar es para sacarse el sombrero: fue al CRC, metió un gol en la semifinal, otro en la final y ahora convirtió el gol del título en esta final ante Sirio”.

Amistad y sentido de pertenencia A la hora de explicar las razones de dos vueltas olímpicas en fines de semana consecutivos, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras coincidieron en el factor humano y el compromiso diario. “Tienen sangre ganadora y una predisposición enorme para aprender; no faltan nunca a entrenar, son alumnas 10 en la escuela y grandes compañeras. Están todo el día juntas divirtiéndose, pero cuando suena el silbato van para adelante y no te dejan en banda nunca”, subrayó Fernández, quien también agradeció el respaldo incondicional de las familias y de la subcomisión del club.

En la misma sintonía, Corelli -quien este año también sumó roce en Chaco integrando el seleccionado de AHO- resumió el espíritu del vestuario: “Somos un grupo muy unido, estamos siempre para la otra y se nota que jugamos con el corazón, dejando todo por el equipo”.

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Ese semillero ya empieza a nutrir al plantel superior de Viajantes: de hecho, tanto Corelli como Cucú integrarán este domingo en Junín (en cancha de Los Miuras) el plantel de Primera División que desde las 11:00 enfrentará a Argentino de Rojas por las semifinales de la Copa de Oro de la AHO, con la ilusión de sumar una alegría más antes del cierre de un 2026 que ya quedó grabado para siempre.

Trinidad Fagotti, Amparo Corelli, Julieta Cucú y David Fernández en Fuera de Página. Todas las campeonas El plantel Sub 19 de Viajantes que conquistó el Campeonato Regional de Clubes Bonaerense E en Mar del Plata estuvo integrado por: Trinidad Fagotti, Emma Zeperizza, Pilar Giordanengo, Julieta Cucú, Antonia Rossi, Amparo Corelli, Sofía Mendivil, Felicitas Mendivil, Isabel Jalil, Milena Ferrero, Clara Hulten, Camila Casadei, Julia Bacalini y Catalina Ferreyra. Por su parte, para la Copa de Oro 2026 de la AHO, a esa misma base campeona se sumaron Sofía Cadierno, Camila Tezón, Camila O’Brien y Felicitas Lasalle.