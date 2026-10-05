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Hockey: Náutico San Pedro fue subcampeón del Regional de Clubes Sub 16 tras una final apasionante

Las Celestes perdieron por penales australianos ante IDRA de Mar del Plata luego de remontar un 2-1 y ponerse 3-2 arriba.

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05 de octubre de 2026 a las 06:28 p. m.
Las chicas del equipo Sub 16 del Club Náutico San Pedro se quedaron con el subcampeonato en el Regional de Clubes organizado por la Confederación Argentina de Hockey.
Foto: Noti San Pedro

El equipo Sub 16 de hockey del Club Náutico San Pedro se quedó con el subcampeonato del Regional de Clubes organizado por la Confederación Argentina de Hockey, luego de protagonizar una final emocionante ante IDRA de Mar del Plata, disputada este domingo ante una multitud en el Complejo “Marcos Arana”.

Náutico San Pedro protagonizó una final de alto nivel

Las dirigidas por Genaro Mascaró comenzaron el partido de la mejor manera y consiguieron ponerse en ventaja frente a IDRA. Sin embargo, el conjunto marplatense reaccionó y logró dar vuelta el marcador para llegar al descanso con un 2-1 a su favor.

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En la segunda mitad, Náutico salió decidido a buscar el partido y encontró en el empuje de sus jugadoras y el acompañamiento del público una motivación extra. Las Celestes lograron revertir nuevamente el resultado y pasaron a ganar 3-2.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia el festejo local, IDRA encontró el empate en los minutos finales, luego de una jugada desafortunada para las sampedrinas. El 3-3 obligó a definir el campeonato mediante penales australianos.

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El título quedó para IDRA en los penales australianos

En la definición, el equipo de Mar del Plata fue más efectivo y terminó quedándose con el campeonato del Regional de Clubes. Náutico debió conformarse con el subcampeonato, aunque cerró un torneo de enorme nivel y dejó una muy buena imagen ante uno de los equipos destacados de la Asociación Marplatense de Hockey.

El plantel sampedrino estuvo integrado por Bernardita Cejas, Paulina Ekerman, Felicitas Capetillo, Emilia Picornell, Indiana Llarin, Margarita Moran, Renata Cao, Olivia Balladori, Yazmín Muratone, Isabella Biain, Sara Podestá, Delfina Pitzinger, Justina Noseda, Coral Santi, Almendra Santi, Catalina Olivera, Celeste Conti, Jazmín Calabressi, Faustina Franzoia y Alma Muñoz.

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El cuerpo técnico estuvo conformado por Genaro Mascaró como entrenador, Ignacio Franzoia como asistente técnico, Benjamín Chiarella como preparador físico y Rocío Rodríguez como jefa de equipo.

Sara Podestá fue elegida como la mejor jugadora del torneo

Más allá del resultado de la final, el torneo dejó reconocimientos importantes para el hockey de San Pedro. La sampedrina Sara Podestá fue elegida como la mejor jugadora del Regional de Clubes, una distinción que coronó su destacada actuación durante toda la competencia.

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El premio a la MVP de la final fue para Delfina Pezzelato, de IDRA. En tanto, Ema Guerci, de Náutico Necochea, terminó como goleadora del torneo con 10 tantos y Ema Colmeiro, de Biguá de Mar del Plata, fue reconocida como la mejor arquera.

El cierre del campeonato también tuvo un momento especial con el recuerdo y homenaje a Mario Cajide, quien tuvo un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo del hockey. Para las jugadoras de Náutico, fue un fin de semana de enorme aprendizaje y una experiencia que puede convertirse en un impulso importante para el futuro de la disciplina en San Pedro.

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