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Los internos estaban alojados bajo un régimen semiabierto y la evasión fue descubierta este lunes. Ambos cumplían condenas por delitos graves y son buscados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Dos internos que cumplían condena en la Unidad Penal de Baradero se fugaron del establecimiento penitenciario y son intensamente buscados por las autoridades. La evasión fue descubierta este lunes 16 de noviembre y motivó la puesta en marcha de un operativo por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense para intentar localizarlos y concretar su recaptura.

La fuga de dos internos en la Unidad Penal de Baradero El episodio se conoció durante la jornada del lunes, cuando las autoridades penitenciarias advirtieron que dos personas privadas de su libertad ya no se encontraban en el establecimiento. Según la información trascendida, ambos internos estaban alojados bajo la modalidad de régimen semiabierto, una alternativa de cumplimiento de condena que contempla condiciones de mayor flexibilidad y determinadas instancias de circulación, de acuerdo con las autorizaciones correspondientes.

Una vez constatada la ausencia de los detenidos, se activaron los procedimientos previstos para este tipo de situaciones. Personal del Servicio Penitenciario Bonaerense inició las actuaciones correspondientes y puso en marcha un operativo para establecer el paradero de los dos hombres.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre el horario exacto en el que se produjo la evasión ni sobre las circunstancias que permitieron que ambos abandonaran el establecimiento sin ser detectados en ese momento.

Tampoco trascendieron detalles acerca de si existió algún tipo de colaboración externa o cuáles fueron los movimientos realizados por los internos antes de que se descubriera la fuga.

Qué delitos habían cometido los presos que escaparon Uno de los aspectos que generó mayor preocupación tiene que ver con los antecedentes penales de los dos hombres que lograron escapar. De acuerdo con la información disponible, ambos cumplían condenas por delitos de gravedad, aunque por causas completamente diferentes.

Uno de ellos había sido condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de arma de guerra y robo triplemente agravado. Se trata de una condena que comprende distintos delitos vinculados tanto con la comercialización de drogas como con la utilización o tenencia de armamento y hechos contra la propiedad.

El segundo interno, en tanto, cumplía una pena por abuso sexual gravemente ultrajante. La naturaleza de los delitos por los que ambos estaban privados de su libertad constituye uno de los elementos centrales del caso, que ahora concentra la atención de las autoridades encargadas de su búsqueda.

Hasta el momento, no se dieron a conocer públicamente las identidades de los dos prófugos ni se difundieron mayores precisiones sobre sus características físicas o posibles lugares de destino.

Operativo de búsqueda y preocupación por la fuga Tras confirmarse la evasión, el Servicio Penitenciario Bonaerense puso en marcha un procedimiento para localizar a los internos y avanzar con su recaptura. Las actuaciones buscan reconstruir cómo se produjo la fuga, determinar en qué momento dejaron de estar bajo custodia y establecer si existieron fallas en los mecanismos de control del establecimiento.

La investigación también deberá permitir esclarecer las condiciones en las que los dos hombres accedieron a la posibilidad de abandonar la unidad penitenciaria mientras se encontraban bajo el régimen semiabierto.

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La falta de información oficial sobre la mecánica de la evasión mantiene abiertos varios interrogantes. Entre ellos, se busca determinar si ambos escaparon al mismo tiempo, qué controles se encontraban vigentes y cuánto tiempo transcurrió hasta que el personal penitenciario advirtió que no estaban en el lugar donde debían permanecer.

Mientras continúan las tareas para dar con sus paraderos, la fuga vuelve a poner en discusión los mecanismos de vigilancia y supervisión de las personas privadas de su libertad que cumplen condena bajo modalidades de menor restricción.