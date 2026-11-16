Rojas: escándalo en el fútbol, un clásico terminó con agresiones a la terna arbitral

> Rojas: escándalo en el fútbol, un clásico terminó con agresiones a la terna arbitral

Región

Deportivo Unión venció 2 a 0 a Carabelas, revirtió la serie de cuartos de final y avanzó a semifinales. Sin embargo, el encuentro terminó con graves incidentes y agresiones físicas contra los árbitros.

El clásico entre Deportivo Unión y Carabelas, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Integrado Colón-Rojas 2026, terminó este domingo por la noche con un grave episodio de violencia. Tras el triunfo del conjunto local por 2 a 0, jugadores del equipo visitante habrían agredido físicamente a los integrantes de la terna arbitral, en un cierre que empañó por completo la definición deportiva.

Deportivo Unión dio vuelta la serie y se metió en semifinales. El encuentro tenía un atractivo especial por tratarse de uno de los clásicos del fútbol de la Liga de Rojas. Deportivo Unión recibía a Carabelas con la obligación de revertir el resultado adverso conseguido en el partido de ida, cuando había perdido por 2 a 1.

Con ese panorama, el conjunto local salió en busca de la victoria y consiguió imponerse por 2 a 0, un resultado que le permitió cambiar el rumbo de la serie y quedarse con la clasificación a la siguiente instancia del certamen.

Los goles de Deportivo Unión fueron convertidos por Lautaro Molina, en contra de su propia valla, y Franco Pereyra. De esta manera, el equipo rojense consiguió la diferencia necesaria para superar a su tradicional adversario y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Por el lado de Carabelas, el desarrollo del encuentro también estuvo condicionado por la expulsión de Maximiliano Colzani, quien debió abandonar el campo de juego antes de la finalización del partido.

Graves agresiones contra los árbitros después del partido. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que la atención estaría puesta exclusivamente en el resultado y en la clasificación de Deportivo Unión, el cierre del encuentro derivó en un episodio de extrema gravedad.

Según la información difundida sobre lo ocurrido, una vez finalizado el tiempo reglamentario se produjeron agresiones físicas por parte de jugadores de Carabelas contra los integrantes de la terna arbitral.

Los hechos se registraron después del pitazo final y generaron un escenario de violencia que dejó en segundo plano el resultado deportivo. La situación tuvo como principales afectados a los árbitros, quienes fueron blanco de las agresiones en un contexto de tensión por la eliminación del conjunto visitante.

Seguí leyendo Región Rojas celebrará la 55ª Fiesta Provincial de la Galleta con música, gastronomía y tradición

El episodio resulta especialmente preocupante porque ocurrió en el marco de una competencia regional y durante un partido que había concentrado la atención de los seguidores de ambos equipos, debido a la histórica rivalidad futbolística entre las dos instituciones.

El informe arbitral será clave para determinar las sanciones A partir de lo sucedido, el informe elaborado por los árbitros quedó a disposición de las autoridades disciplinarias correspondientes, que deberán analizar los hechos y establecer las eventuales responsabilidades de los protagonistas.

Ese documento será fundamental para reconstruir lo ocurrido una vez terminado el encuentro, identificar a los involucrados y determinar qué medidas contempla el reglamento para este tipo de situaciones.

Las posibles sanciones deportivas dependerán de la evaluación de las autoridades competentes y de los detalles que hayan quedado asentados en el informe oficial. No se descarta que los incidentes tengan consecuencias para los futbolistas que participaron de las agresiones, de acuerdo con las responsabilidades que puedan establecerse.

Mientras Deportivo Unión celebra su clasificación a las semifinales del Torneo Integrado Colón-Rojas 2026, el clásico frente a Carabelas dejó una imagen muy diferente a la que debería ofrecer una jornada decisiva del fútbol regional: un partido que debía ser una fiesta deportiva terminó marcado por la violencia y las agresiones contra quienes tenían la responsabilidad de impartir justicia dentro del campo de juego.