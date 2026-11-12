> Rojas celebrará la 55ª Fiesta Provincial de la Galleta con música, gastronomía y tradición

Región

Rafael Obligado vivirá dos jornadas de festejos el 21 y 22 de noviembre, con patio criollo, propuestas gastronómicas, danzas folclóricas y espectáculos musicales.

Rafael Obligado, partido de Rojas, se prepara para recibir una nueva edición de una de sus celebraciones más representativas. El viernes 21 y el sábado 22 de noviembre se realizará la 55ª Fiesta Provincial de la Galleta, un encuentro que reunirá a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía, la música y las tradiciones que forman parte de la identidad de la localidad.

La propuesta volverá a poner en valor las costumbres de la comunidad y ofrecerá diferentes actividades para disfrutar en familia, con una programación que combinará expresiones culturales, sabores regionales y espectáculos musicales.

Avanzan los preparativos para la Fiesta Provincial de la Galleta En el marco de los trabajos organizativos, integrantes del gabinete municipal de Rojas mantuvieron una reunión con representantes de la comisión vecinal de Rafael Obligado. El encuentro tuvo como objetivo coordinar distintos aspectos de la celebración y avanzar en los preparativos para recibir al público durante las dos jornadas.

La participación de la comisión vecinal resulta fundamental para la organización de una fiesta que tiene una larga trayectoria y que se consolidó como uno de los acontecimientos más importantes del calendario cultural de la localidad.

La 55ª edición representa, además, una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones, los vecinos y el Municipio, con el propósito de sostener una celebración que se transmite de generación en generación.

Patio criollo, gastronomía y espectáculos folclóricos Entre las principales propuestas previstas para esta edición se destacan el patio criollo y el patio gastronómico, dos espacios que tendrán un lugar central durante los festejos.

La programación también incluirá presentaciones de artistas y la participación de un ballet folclórico, que aportará música y danzas tradicionales a una celebración profundamente vinculada con las raíces culturales de la región.

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De esta manera, los asistentes podrán disfrutar de diferentes expresiones artísticas y gastronómicas en un ambiente pensado para compartir en familia y con amigos. La fiesta buscará ofrecer alternativas para distintos públicos, manteniendo como eje la identidad local y las costumbres populares.

La 2001 estará a cargo del cierre musical Uno de los momentos destacados de la programación será el cierre musical, que estará a cargo de La 2001. La presentación de la banda formará parte de las propuestas artísticas previstas para acompañar los festejos y convocar al público durante las dos jornadas.

La Fiesta Provincial de la Galleta es una celebración que trasciende lo gastronómico y representa un espacio de encuentro para la comunidad de Rafael Obligado. A lo largo de sus ediciones, se convirtió en una oportunidad para mostrar las tradiciones del pueblo, promover la participación de las instituciones y recibir a visitantes de distintas localidades.

Con los preparativos en marcha, Rafael Obligado se encamina hacia dos días de celebración en los que la música, la gastronomía y las expresiones folclóricas volverán a ser protagonistas de una fiesta que alcanza sus 55 ediciones.

La cita será el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, con una propuesta que invita a vecinos y visitantes a participar de uno de los encuentros tradicionales más importantes del partido de Rojas.