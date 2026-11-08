San Pedro: Murió un motociclista tras descompensarse y caer sobre la calzada en el acceso a Río Tala

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Región

El hombre circulaba en dirección a San Pedro junto a otros motociclistas cuando sufrió una emergencia médica a la altura del puente de la Ruta 9. Pese a la intervención del servicio de emergencias, falleció en el lugar.

Un motociclista falleció este sábado por la mañana luego de sufrir una descompensación mientras circulaba por el acceso a la localidad de Río Tala, en el partido de San Pedro. El episodio se produjo a la altura del puente de la Ruta Nacional 9, cuando el hombre se desplazaba en dirección a San Pedro junto a un grupo de motociclistas y, repentinamente, perdió el control y cayó sobre la calzada.

La descompensación ocurrió en el acceso a Río Tala De acuerdo con la información conocida, el hombre transitaba por el acceso a Río Tala cuando sufrió una descompensación que derivó en su caída sobre la cinta asfáltica. El hecho tuvo lugar durante las primeras horas de la mañana del sábado, en un sector de circulación vehicular ubicado a la altura del puente de la Ruta 9.

El motociclista viajaba acompañado por otros conductores que también se desplazaban en dirección a San Pedro. La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, que advirtieron lo ocurrido y dieron aviso para solicitar asistencia médica.

Las circunstancias en las que se produjo la emergencia fueron motivo de las primeras actuaciones de las autoridades, que intervinieron poco después del episodio.

El servicio de emergencias intervino en el lugar Tras el llamado de alerta, se desplegó un operativo de asistencia con la participación del servicio de emergencias. Los profesionales de la salud llegaron hasta el sector donde había caído el motociclista e intentaron brindarle atención.

Sin embargo, pese a la rápida intervención del personal sanitario y a las maniobras realizadas, no fue posible salvarle la vida. El hombre falleció como consecuencia de la emergencia médica sufrida mientras circulaba por el acceso a la localidad.

El desenlace provocó conmoción entre las personas que acompañaban al motociclista y quienes transitaban por ese sector durante la mañana del sábado.

Policía y Policía Científica realizaron las actuaciones En el lugar también trabajó personal policial, que llevó adelante las primeras diligencias para documentar lo sucedido. A su vez, efectivos de Policía Científica realizaron las tareas correspondientes sobre la calzada y en el sector donde se produjo la caída.

Las actuaciones tuvieron como objetivo establecer las circunstancias del episodio y reunir los elementos necesarios para avanzar con la investigación.